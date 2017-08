Cate Blanchett szerint is gyanús az ellenzéki orosz rendező letartóztatása

Cate Blanchett is aláírta a petíciót annak érdekében, hogy szabadon engedjék a sikkasztás vádjával házi őrizetbe helyezett orosz rendezőt, Kirill Szerebrennyikovot. Az aláírók között olyan nevek is vannak, mint az irodalmi Nobel-díjas Elfriede Jelinek, a Bádogdob című film rendezője, Volker Schlöndorff, Thomas Ostermeier világhírű német rendező és Marius von Mayenburg drámaíró - írja a Deutsche Welle.

"A Szerebrennyikov elleni vádak tarthatatlanok, és arra utalnak, hogy nincs szó másról, mint egy nemzetközi hírű rendező elnémításáról" - olvasható a petícióban, amely arra szólítja fel a német államot, biztosítsa, hogy a rendező "nem kerül börtönbe, és nem lesz egy politikai motivációjú karaktergyilkosság áldozata". (Szerebrennyikov ugyanis éppen Németországban is rendezne egy színházban.) A szöveg szerint a házi őrizet nem más, mint a kommunikáció letiltása és a további munka megakadályozása. A petíciót eddig csaknem hatezren írták alá.

Szerebrennyikovot nemrég hallgatták ki: egy fémketrecben állva mondhatta el, hogy "őszintén" dolgozott, és csak "be akarja fejezni a filmet", amit forgat.

John Freedman amerikai drámaíró és moszkvai orosz fordító a Moscow Timesban azt írta: senkinek ne legyen kétsége afelől, hogy nem sikkasztásról, hanem kirakatperről van szó, amely arra szolgál, hogy a közelgő orosz választások előtt megbélyegezze és korrupcióval vádolja meg azt a néhány művészt, aki még kritizálni meri az orosz rendszert.

Freedman, aki korábban a Moscow Times színikritikusa volt, azt írja: két orosz kormánylap, a Kultura és a Literaturnaya gazeta már évek óta sározza Szerebrennyikovot, mondván, az ő művészete idegen az orosz értékektől és tradícióktól.

Szerebrennyikovot azonnal támadni kezdték, amint átvette a Gogol Színház vezetését, és átnevezte Gogol Centerré, Freedman szerint "olyan nyelvezetet használva, ami kísértetiesen emlékeztet az 1930-as évek politikai tisztogatásainak nyelvére". Szerebrennyikov itt olyan előadásokat rendezett, mint a Holt lelkek Gogoltól, amelyben nők játszottak a férfi szereplőket, és amely azt sugallta, Oroszország képtelen felállni a mocsokból, de megrendezte Lars Von Trier Idióták-ját is, azt üzenve vele, a nemzetnek be kell fogadnia a "deviánsokat" is. A Gogol Center ellen már korábban is többen tiltakoztak tüntetésekkel és akár fizikai erőszakkal is.

A rendezőt augusztus 22-én vették őrizetbe és szállították Moszkvába Szentpétervárról, ahol a rendező épp készülő filmjét forgatta. A vád szerint a 48 éves rendező az általa művészeti vezetőként 2012 óta irányított moszkvai Gogol Színházból létrehozott Gogol-centren keresztül 68 millió rubelt – 300 millió forintot – sikkasztott el.

