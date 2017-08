Mándoki: Orbán Viktornak nincs köze az állami támogatáshoz

A Magyar Narancsnak adott egy meglehetősen hosszú interjút Mándoki László, akit zenei munkássága mellett sokan Angela Merkelhez és Orbán Viktorhoz fűződő jó kapcsolata miatt is ismernek. Mándoki rögtön azzal indít, hogy szeretné visszaolvasni az interjút mielőtt megjelenik, mert többször azt tapasztalta, hogy a magyar újságírók utólag hozzáírnak a mondataihoz. Emellett szerinte Magyarországon "az a göbbelsi gondolatmenet terjedt el, hogy aki nem az adott sajtóorgánum véleményén van, annak a munkássága elfajzott művészet". Azt azonban Mándoki az elején leszögezte, hogy szívesen olvassa amúgy a Magyar Narancsot.

A beszélgetés során aztán elmondta, hogy ma már nagyon bánja, hogy annak idején nem hallgatta meg Robbie Williams demóanyagát, pedig akkor zenélhettek volna együtt, hogy a Dschinghis Khan-őrület után sokáig ódzkodott a popzenétől, és hogy budapesti koncertjére viszont a Spice Girls egyik tagját is elhívta, de Mel C sajnos nem tudott eljönni. Utólag megbékélt a Dschinghis Khan-korszakkal, és elmondta, hogy tulajdonképpen véletlenül keveredett bele annak idején ebbe a dalba.

Elmondta, hogy továbbra is támogatja Angela Merkelt, bár kampánydalt most nem fog írni neki. Kifejtette, hogy nem áll a bevándorlás pártján, szerinte Brüsszelnek el kell fogadni, hogy Budapest azt szeretné hogy "továbbra is minden városrész biztonságos maradjon", ráadásul szerinte a zsidóságot is csak így lehet megvédeni. Az interjúban Mándoki többször visszatér a bevándorlás kérdésére, és azon a véleményen van, minden országnak joga van eldönteni, hogy kit enged be a határai közé.

A zenész elmondta, hogy otthonában gyakran tart zártkörű bulikat, ahová a legbefolyásosabb politikusok is hivatalosak és ahol főleg zenélnek és a filozófiáról beszélgetnek.

De Hegelről, Kantról vagy Schopenhauerről gyakran beszélget a magyar miniszterelnökkel, Orbán Viktorral is, aki szerinte nagyon művel és érdeklődő ember.

Volt már hogy orosz estét tartott otthonában, akkor Dosztojevszkijt olvastak és Sztravinszkijt hallgattak.

Elmondta azt is, Orbán Viktorhoz fűződő barátságának nincs köze ahhoz, hogy bőkezűen részesült egy 1,4 milliárd forintos állami támogatásból, ami Magyarország imázsát volt hivatott erősíteni a világban, 1956 kapcsán. Mándoki szerint a pénz jó helyre került, remek film és könyv készült, melyet külföldön is csak dicsértek. Elmondta még, hogy mivel rendkívül sikeres zenész, így szerinte természetes, hogy anyagilag is sikeres, ez mindenhol a világon így van, de tőle idegen az a szemlélet, amikor csak az anyagiakat firtatja valaki.

A teljes interjú a Magyar Narancs csütörtöki számában olvasható.