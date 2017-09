Így lett műtárgy Rákosi írógépéből és Nagy Imre órájából

Kárpáti Tamás híres és elismert magyarok személyes emléktárgyait önálló képzőművészeti alkotásokba foglaló Hungarikon gyűjteménye hosszú évek óta gyarapodik, bemutatták Londontól kezdve Rómáig több európai városban is, legutóbb a milánói világkiállításon.

A koncepció lényege, hogy egy-egy híres magyar művész, sportoló vagy tudós emblematikusnak számító tárgyából egy ugyancsak híres képzőművész készít műalkotást - ez lehet festmény, szobor vagy installáció egyaránt. A relikviák között ott vannak Puskás Ferenc ballábas cipőjétől és Grosics Gyula kapusmezétől kezdve Szabó István csapóján át Karády Katalin ezüst kávéskanaláig a legváltozatosabb tárgyi emlékek, melyekből olyan művészek vettek kezelésbe, mint Konok Tamás, Nádler István vagy Madarassy István.

A koncepció viszont időközben némileg változott, hiszen lett a Hungarikonnak egy Worldikon alkategóriája, melybe nem magyar világsztárok használati tárgyai is bekerültek, John Lennon nyakkendőjétől kezdve Frida Kahlo ecsetjéig, és most itt a Panoptikon, amely szintén egy új gyűjtemény a kollekción belül.

Ebben politikusok és történelmi személyiségek tárgyai szerepelnek: Kossuth Lajos levele, a Nemzeti dal eredeti röplapja, Bibó István börtönlevelei, Rákosi Mátyás írógépe, Károlyi Mihály sétabotja, Nagy Imre órája, vagy egy kokárda, amit Charles Simonyi vitt magával a világűrbe. Sőt, egy eredeti abakusz (kézi számolóeszköz) is a Gulágról, mellyel az ott raboskodó magyar foglyok kiszámolták a fejadagot.

A gyűjtemény most két új műtárggyal is bővült: Kieselbach Tamás műkereskedő Kárpátinak ajándékozta a karórát, amit Kádár János kapott Brezsnyevtől, melyet Weiler Péter foglalt festménybe, akárcsak a Fidel Castro lemondását világgá kürtölő kubai napilap, a Granma egy példányát. Ezt a két műtárgyat mutatták be szerdán a Hilton Parlament-termében, és itt jelentette be P. Szabó Ernő művészettörténész a Panoptikon gyűjtemény létrejöttét is.

Kárpáti Tamás jóvoltából készíthettünk néhány képet a kollekció darabjairól, és a tervei szerint a Panoptikon-gyűjtemény tárgyait önálló tárlaton láthatja majd a jövőben a közönség.