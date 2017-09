A diktatúra megdöntése óta nem volt ilyen Magyarországon

Németh Szilárd, a kormánypárt országgyűlési képviselője 2017. szeptember 12-én név szerint megnevezett három személyt, aki nemzetbiztonsági kockázatot jelent: Schilling Árpád színházi rendezőt, valamint Gulyás Márton és Vágó Gábor politikai aktivistákat. „A kormány képviselői közül senki semmivel nem támasztotta alá, hogy miért jelenthet veszélyt a köztársaság működésére ez a három állampolgár” – írja tiltakozó közleményében a Színházi Kritikusok Céhe.

„Mi, a Színházi Kritikusok Céhének tagsága és elnöksége határozottan tiltakozunk az ellen, hogy az ország vezetői bárkit is veszélyesnek bélyegezzenek meg pusztán azért, mert élt a szabad véleménynyilvánítás alkotmányos jogával, és az ellen is, hogy a kormánypárt kritikusait Magyarországot támadóknak állítsák be. Különösen aggasztónak és megdöbbentőnek találjuk, hogy a hatalmon lévők egy színházi alkotót is közellenségnek kiáltottak ki, mivel ilyesmit a diktatúra megdöntése óta nem tapasztaltunk Magyarországon, és őszintén hittük, hogy a rendszerváltás részben azért is történt meg, hogy soha ne is lehessen újra egy művésztől megvonni a szólásszabadság, a művészi szabadság és a szabad véleményalkotás jogát, sem pedig egyértelmű fenyegetéssel utalni ennek akár csak a puszta lehetőségére is” – olvasható a közleményben.

A Céh emlékeztet arra is, Schilling Árpád Hevesi Sándor- és Sztanyiszlavszkij-díjas rendező, ráadásul „nemcsak művész, hanem a közéletben felelősségteljesen részt vevő, jogait törvényesen gyakorló állampolgár. Jeles publicista. Kiváló szervező. Szociálisan érzékeny ember. Hazafi és demokrata. Meggyőződésünk, hogy mind a kortárs magyar színházművészetben, mind a közéletben több olyan szereplőre lenne szükség, mint amilyen Schilling Árpád.”

A kritikusok arra is felhívják a figyelmet, hogy „Oroszországban nemrég a szovjet koncepciós eljárásokat idéző módon letartóztatták Kirill Szerebrennyikovot, aki országának – Schilling Árpádhoz hasonlóan – egyik legelismertebb színházi alkotója. Történt ez azután, hogy az orosz kormány évek óta közellenségként kezelte a művészt. Félelmetesnek találjuk a magyar és az orosz ügy közötti hasonlóságokat, de egy demokratikus állam polgáraiként hiszünk abban, hogy Magyarországon sosem érezheti magát valós veszélyben egy művész pusztán a politikai nézetei miatt” – zárul a közlemény.