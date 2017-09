Olyan díjat kaphat meg Mundruczó Kornél, amilyet magyar ember még soha

A Faust a legjelentősebb német színházi díj, minden esetben az előző év legjobb színházi teljesítményeit jutalmazza. Azokat a művészeket tüntetik ki vele, akiknek a munkája irányadó a német színház számára. A jelölés hatalmas elismerésnek számít, főleg, hogy a díj történetében most először került a jelöltek közé nem német színház, jelen esetben egy független magyar társulat, a Proton Színház produkciója.

A Faust-díjat idén tizenegyedik alkalommal adják át nyolc kategóriában: legjobb színházi rendezés, legjobb színész/színésznő, legjobb zenés színházi rendezés, legjobb zenés színész/színésznő, legjobb koreográfia, legjobb táncos/táncosnő, legjobb gyermek- és ifjúsági rendezés és legjobb díszlet és jelmez. Mundruczó Kornélt a legjobb színházi rendezés kategóriában jelölték, Joanna Praml és Johanna Wehner rendezőnők mellett, a díjátadó 2017. november 3-án lesz Lipcsében.

A Látszatélet nemzetközi koprodukcióban készült, nyolc koprodukciós partnere közül négy német: a Theater Oberhausen, a berlini HAU Hebbel am Ufer, a drezdai HELLERAU – European Center for the Arts, a Wiesbaden Biennale, illetve a Bécsi Ünnepi Hetek, a lille-i La Rose des Vents, a Théâtre de Strasbourg/Scène européenne és a Trafó Kortárs Művészetek Háza volt, producere Büki Dóra, a Proton ügyvezetője. Az előadás világpremierje a Bécsi Ünnepi Heteken, németországi bemutatója pedig a Theater Oberhausenben volt.

A színdarab az őszi vendégjátékokat követően itthon legközelebb a magyar koprodukciós partner, a Trafó Kortárs Művészetek Háza műsorán látható 2017. november 27-én, 28-án és 29-én.