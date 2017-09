A következő, 2018/19-es sorozatidényre kijön a Sabrina, a tiniboszorkány sorozat rebootja, ami a régebbi sorozat védjegyeit, a kitömött macskás effekteket és a kamaszvicceket is el fogja hagyni, írja a Jezebel. A Riverdale készítői felelnek az új Sabrináért, ők azt ígérik, hogy horrosisztikus, sötét atomoszférája lesz a sorozatnak, viszont ugyanúgy egy felnövés-történet lesz, csak több okkult varázslással, fekete mágiával, démonnal.

Ez alapján még akár jó is lehet, bár az eredeti komédiához sok köze nem lesz, de egy erős női karakterre épülő, Buffy-szerű tinihorrort simán elbír az amerikai tévés piac.

A készítők olyanokat is nyilatkoztak, hogy Az ördögűzőt tekintik az egyik hivatkozási alapjuknak, de ezt érdemes fenntartással kezelni, mert a tiniknek/fiatal felnőtteknek szóló sorozatoktól hemzsegő CW csatonára fejlesztik a projektet. A kezdeti történetek a Chilling Adventures of Sabrina nevű képregénysorozaton fognak alapulni, a sorozatnak egyelőre a munkacíme is ez.