Egy élet szilikonvölgyek és szilikonhegyek között

91 éves korában, 2017. szeptember 27-én természetes halállal, szerettei körében elhunyt Hugh Hefner, a Playboy alapítója. Hefner az első Playboyt még a saját konyhájában szerkesztette, címlapon egy ismeretlen, Marilyn Monroe nevű lánnyal, de halála pillanatában - túl több pénzügyi válságon is - 43 millió dollár (11,3 milliárd forint) értékű birodalmat hagyott hátra.

Hefner a magazin sikere után nagyon tudatosan kezdte felépíteni a Playboy-márkát. Saját gyártású tévéműsorokat vezetett, amikben talpig frakkban vagy zakóban, pipázva készített interjúkat a korszak hírességeivel, miközben dekorációnak szánt, kevésbé felöltözött nők vették körül. A pipázó Hefner műsorai aztán haladtak a korral, a hatvanas években már olyan zenészek vendégeskedtek nála, mint a Grateful Dead vagy Harry Nilsson. Filmproducerként is dolgozott, ő pénzelte például Roman Polansi MacBethjét vagy a Monthy Python egyik egész estés játékfilmjét, az És most következzen valami egészen mást. Hamarosan komplett médiabirodalma volt, saját márkájú szépségversenyeket rendezett, sorozatokban vendégeskedett.

De legismertebb terméke mindig is a Playboy maradt, az újság, ami egyszerre volt modern, és nagyon is maradi. A meztelen nők mutogatása egyértelműen egy férfiigényt szolgált ki, de ezt az újság tartalma próbálta szofisztikáltsággal leplezni, de valahogy mindig is úgy tűnt, hogy egy szép női test, egy szép új autó, vagy egy szép új hifi között gyakorlatilag nincsen sok különbség.

Hírnevét az újságjában meztelenkedő modellek oldalán szerezte, de a Playboy 2015-ben feladta, hogy versenyezzen a több százezer milliárd gigabájtnyi ingyenes online pucérkodással, így a lapban azóta nem szerepeltek teljesen csupasz nyuszik. Négy gyereke, több exfelesége és 31 éves özvegye gyászolja.

Hugh Hefner kinyitja a nyuszis ajtót, és a londoni reptér betonja felé indul 1971. augusztus 4-én. Ekkor ő már sztár volt, mögötte volt egy komplett médiabirodalom, aminek ernyője alá tartozott az újság, a tévéműsorai, és a szépségkirálynő-választásai is. (Fotó: R. Brigden / Getty Images Hungary)

Hugh Hefner kölcsönvett 8000 dollárt, és 1953-ban megalapította a Playboyt, az újságot, amiben meztelen nők képeivel kombinálta a hosszabb lélegzetvételű cikkeket. Nem reménykedtek sikerben, a magazinnak eredetileg nem is volt megjelenési dátuma. De mind az 50 000 példányt elkapkodták. Ez pedig a legelső Playboy. A dátum 1953. december, a címlaplány nevét biztosan mindenki kitalálja. (Fotó: Playboy)

Hefner és a Playboy-nyuszik. 1983 év szép év volt, még akkor is, ha eddigre már javában működött a lap bevállalósabb és így a Playboyt folyton lépéskényszerbe hozó konkurense, az 1965-ös alapítású Penthouse. A Playboy sikeresen kultiválta azt az üzenetet, hogy nyuszinak lenni megtiszteltetés és rangot jelent, valójában klasszikus értelemben vett escortok és dekorációs tárgyak voltak a férfiak körében. 1963-ban a Show Magazine felkérte Gloria Steinemet, a korszak egyik legismertebb feministáját, hogy járja végig álnéven a nyusziválogatási procedúrát, ami pontosan olyan megalázó és felületes volt, amilyennek elképzelhetjük. (Fotó: ZUMA Press / MEGA / Northfoto)

Julie Cialini, az 1995-ös év Playmate-je. Mellettük pedig a Hefner-család: a férfinél 36 évvel fiatalabb Kimberly Conrad, akitől két gyereke is született: Marston Glenn és Cooper Bradford. 1998-ban szétváltak, Conrad pedig a Playboy-ház szomszédságába költözött. Hefnernek nem ez volt az első házassága, 1949 és 1959 között együtt élt Mildred Williamsszel, akitől szintén született két gyereke, David és Christie. Ebben a korszakban a Playboy-birodalmat már inkább Christie igazgatta, Hefner visszafogta magát a nyolcvanas évek végi stroke-ja után. (Fotó: Brad Elterman / Getty Images Hungary)

A híres Playboy Mansion kevésbé érdekes, külső része. A belsőben ment a buli kifulladásig, ahova a leghíresebbektől a kevésbé híreseken át az egészen kicsit híresekig mindenki hivatalos volt. A házat 2016-ben adta el Hefner, 100 millió dollárért, azzal a feltétellel, hogy élete végéig ott élhessen. (Fotó: Getty Images Hungary)

Hugh Hefner villájának előcsarnoka 2006-ban, amikor kivételesen nem lányokat, hanem újságírókat hívott meg magához, hogy a The Girls Next Door című, róla és játszótársairól szóló reality show-ját népszerűsítse. A műsor az ezredforduló utáni nagy reality-robbanás közepén készült, a lényege az volt, hogy bemutatta Hefner életét három barátnőjével (Holly Madison, Bridget Marquardt, Kendra Wilkinson). Igen, négyen éltek együtt, és egyáltalán nem a műsor kedvéért. Az ötödik évad végére szakítottak egymással, de mégis készült hatodik évad a műsorhoz, három teljesen új lánnyal, akik közül az egyikőjük, Crystal Harris később az utolsó felesége lett. (Fotó: Hector Mata / AFP)

Hatalmas mosolyok veszik körbe az 1999-es Playboy Expón táncoló Hefnert, a Playmate-ek találkozóján. (Fotó: Brad Elterman / Getty Images Hungary)

Hugh Hefner egyelőre kettőig jutott a 75. születésnapjára kapott ajándékok összeszámlálásban 2001. május 18-án a londoni China White Nightclubban (Fotó: Dave Benett / Getty Images Hungary)

Kellemetlen lett volna, ha pont a Playboy 50. évfordulós bulijára menet büntetik meg a közlekedési rendőrök az autóját kissé túlzsúfoló sofőrt, Hefnert, Las Vegasban, 2003. szeptember 20-án. Hogy Hefnernek volt egy típusa, az nem kifejezés. (Fotó: Denise Truscello / Getty Images Hungary)

Hugh Hefner újabb játszótársakat gyűjt: nem Sandy és Mandy Bentley-ről van szó, hanem a baloldali Richard Grassóról, a New York-i tőzsde igazgatójáról és a tőzsdeelnökről, a jobboldali William Johnstonról. Richy és Willy 2000. április 13-án megengedték Hugh-nak, hogy ő húzza meg a tőzsdezárást jelző harangot. (Fotó: Henny Ray Abrams / AFP)

Hugh Hefner (balra) megtréfálja Hugh Hefnert (jobbra), de Hefner (jobbra) ezzel mit sem törődik. Ő csak örül, hogy ő az első viaszszobor a hollywoodi Wax Museumban, amelyet vadonatúj, a NASA által is használt 3D-eljárással tettek az eredetivel tökéletesen ugyanolyanná. (Fotó: Vince Bucci / AFP)

A világhírű sztriptíztáncos, Dita von Teese a Hefner-villában is előadta a védjegyének számító műsorszámot, amelyben egy hatalmas martinis pohárban táncol. Von Teese hétfátyoltánca 2003. június 10-én hódította meg a Playboy-házat, az első férfiaknak szóló kábelcsatorna, a Spike TV indításakor (Fotó: Robert Mora / Getty Images North America / AFP)

Hefner kezet fog Verne Troyerrel, az Austin Powers-filmekben Mini Me-t játszó színésszel egy hollywoodi night clubban, 2003. május 30-án. (Fotó: David Klein / Getty Images Hungary)

Hefner és az ő batmobilja, az 1 HEF rendszámú Lincoln. A gép ezúttal épp Beverly Hillsben parkol, Hefner könyvének bemutatóján, 2009. december 10-én (Fotó: Riccardo S. Savi / Getty Images Hungary)

Hefner, és a kilencvenes évek egyik legsikeresebb Playboy-modellje, Pamela Anderson egy könyvbemutatón. (Fotó: Riccardo S. Savi / Getty Images Hungary)

Hefner ezúttal a háttérbe vonult a Los Angeles-i El Rey Theater fétisbuliján (Fotó: David Klein / Getty Images Hungary)

A Hefner-univerzumra jellemző ízlésesség benne volt minden falat tortában, amelyet a Playboy-pápa a születésnapjaira kapott. Ezt épp a nyolcvanegyedikre sütötték neki, a díszítésen a három barátnője. (Fotó: Denise Truscello / Getty Images Hungary)

Holly Madison, Bridget Marquardt és Hugh Hefner a Skyy Vodka és a Playboy buliján, amelyet a 2006. augusztusi szám megjelenésére szerveztek (Fotó: Chris Weeks / Getty Images Hungary)

Crystal Harris és Hefner a mágnás 83. születésnapi buliján egy Las Vegas-i steak house-ban, 2009. április 4-én (Fotó: Denise Truscello / Getty Images Hungary)