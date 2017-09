Még soha ennyi magyar nem nyert a cannes-i vállalati filmes díjátadón

A Cannes Corporate Media & TV Awards díjátadóján a vállalati és imázsfilmeket, online média és TV-s dokumentumfilmeket díjazzák 2010 óta, és most először fordult elő, hogy négy magyar alkotást is díjazzanak.

A McCann Budapest két díjat nyert a fent beágyazott E.ON Safety F1rst: The Story of Zoltán Sütő című, egy autóbalesetben lebénuló férfiról szóló filmmel. A Greenroom Reklámügynökség a SPAR-nak készített Regnum Toy Story című reklámszpotjával nyert ezüstérmet, akárcsak az Artificial Group is a MOL Multipont Arnold című filmmel. Az imázsfilm kategóriában a Liszt Ferenc Zeneakadémia nyert a Bartók World Competition & Festival - Image Spot c. alkotással.