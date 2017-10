Tíz éven át volt a múzsája David Bowie

Csütörtökön nyit a Millenárisban az Art Market nemzetközi képzőművészeti vásár, ahol idén 25 országból közel 500 művész képviselteti magát. Az Art Markethez kapcsolódva 2014-ben Art Photo Budapest néven egy, a fotónak szentelt kiállítási szekciót is létrehoztak, amely egyben Közép- és Kelet-Európa egyetlen fotóművészeti vására.

Erre a vásárra érkezett Budapestre, Tony McGee, aki egyrészt a hetvenes évek egyik meghatározó divatfotósa, és nem mellesleg több, mint tíz éven keresztül, 1982 és '92 között David Bowie hivatalos fotósa is volt. A budapesti vásárra most a Bowie-fotókat hozta, kilenc hatalmas méretű, kiállított printet, és további 11 kép rendelhető még meg a katalógusból. Mivel ez alapvetően egy vásár, a cél nyilván a képek eladása, de a fotók tényleg nagyon szépek, így annak is mindenképpen érdemes kimenni a Millenárisra, aki csak megnézné a kiállítást.

McGee egyébként sok olyan fotót készített az énekesről, amit még a nagyközönség sem láthatott. Nemrég Bowie Unseen címmel nyílt kiállítás Londonban, amin számos, általa készített fényképet mutatott az énekesről. A kiállítás a hivatalos fotók és magazincímlapok mellett - mint amilyen a Face Magazin számára készült híres Bowie-címlap -, számos olyan képet is tartalmaz, amelyek a kamerán kívül ellesett, személyes pillanatokat mutatják meg.

Tony McGee-vel még az Art Market megnyitója előtt tudtunk beszélgetni, ahol elmondta, 1977-ben készítette ez első fotóját David Bowie-ról a cannes-i filmfesztiválon. Az utcán találkozott vele, de akkor még nem kerültek közelebbi viszonyba. Legközelebb 1982-ben találkoztak egy házibulin, ahol a házigazda mutatta be az énekesnek, akkor McGee már ismert divatfotós volt. McGee szerint 1981-ben Bowie hatalmas változáson ment át, leszokott a drogról és minden téren rendbe tette az életét. A buli után Bowie ügynöke hívta fel McGee-t, hogy az énekes azt szeretné, hogy ő készítse a Let's Dance turnéjához a hivatalos képeket. Ekkor kezdődött az a közös munkájuk, ami tíz éven keresztül tartott. 1992-ben aztán Bowie-nak volt egy szívinfarktusa, ritkította a színpadi fellépéseit, ezek után megszakadt a kapcsolatuk.

9 Galéria: David Bowie Tony McGee képein Fotó: Tony McGee / Art Market Budapest

McGee elmondta, hogy Bowie halála előtt két héttel, egy karácsonyi bulin találkozott azzal a rendezővel és producerrel, akik az énekes utolsó, Lazarus című klipjét készítették. McGee tőlük tudta meg, hogy Bowie-val nagy baj van, és nagyon beteg. Ezután fel is hívta az énekest, de nem vette fel a telefont, csak az ügynökétől tudta meg, hogy már minden létező orvosnál jártak, de nem tudnak segíteni rákbetegségén. Két hét múlva Bowie meghalt.

McGee elmondta, hogy Bowie meglehetősen hiú volt, nagyon fontos volt számára, hogy jól nézzen ki a képeken, ezért minden fotót vissza kellett hozzá vinni jóváhagyásara. Mindamellett öröm volt vele dolgozni, midig maximálisan a munkára koncentrált, és gyorsan lehetett vele haladni. Az angol fotós megmutatta kedvenc felvételét Bowie-ról, amit azért szeret, mert az énekes nem a kamerába néz, hanem valahová a távolba, és várja, hogy végre kezdődjön a fotózás. A vásárra olyan ikonikus képeket is elhozott, mint a David's Eyes, ami egy fekete-fehér portrésorozat az énekesről, akinek köztudottan különböző színűek voltak a szemei.

Ezek a képek először járnak Budapesten, és most haza is viheti az, aki szeretne a kanapé fölé egy nagy méretű Bowie-nyomatot. Igaz, ehhez elég mélyen a zsebébe kell nyúlnia, a képek három méretben rendelhetők, áruk pedig 1800 és 4000 angol font között mozog, azaz a legolcsóbb nagyításért is legalább félmillió forintot kell fizetnünk.

McGee, amellett, hogy nyilván jó pénz hoznak neki a Bowie-fotók, jótékonyságra is szán a pénzből. Júniusban már szerveztek egy nagy árverést, ahol húsz Bowie-képet adott el. Volt, aki 50 ezer dollárt ajánlott fel egyetlen fotóért, McGee pedig a teljes összeget egy rákkutatást segítő alapítványnak ajánlotta fel.