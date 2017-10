Pálfi György rengeteg vért fog ontani

Pálfi György filmrendező első színházi rendezésével, az egykori pártétkezdében mutatkozik be a TRIP nevű új színház, amelyet a Merlin és az Átrium korábbi vezetője, Magács László alapított. Pálfi a kultikus svéd vámpírfilmet, a vérivó, kiközösített kislányról és szerelméről szóló, különleges, Engedj be! című filmet rendezi meg, de az előadással olyan dolgokról is beszélni szeretne, mint az iskolai erőszak, a függőség, a kiszolgáltatottság.

A TRIP ráadásul helyspecifikus színház lesz, vagyis egy-egy előadást mindig a történethez kapcsolódó, különleges terekben mutatnak majd be a színház közleménye szerint. Az Engedj be!-t a nyitás előtt álló újlipótvárosi közösségi térben, a Zsilipben rendezik meg, ami az MSZMP pártétkezdéje és az ÁVH-sok egyik legfőbb találkozóhelye volt. A TRIP bázisa egyébként a Kassa nevű hajó lesz.

Az előadás előzetese elsőként az Indexen látható:

Az Engedj be! című darabot Pálfi György, többek között a Szabadesés és a Taxidermia rendezője rendezi, a szereplők között pedig olyan színészek lesznek, mint Quintus Konrád volt székesfehérvári színházigazgató, Szávai Viktória Jászai Mari-díjas színésznő, Sörös Sándor, a Nemzeti Színház egykori tagja, Mel Gibson és Magnum magyar hangja, vagy Szabó Simon.

A TRIP előadásai rövid ideig, blokkokban lesznek láthatóak. Az Engedj be! november 1. és december 31. közötti dátumokon tekinthető meg.