A Katona József Színház reagált Sárosdi Lilla ügyére

A budapesti Katona József Színház kedden közleményben reagált a Harvey Weinstein szexuális zaklatási ügyével és Sárosdi Lilla nyilvános vallomásával kapcsolatban felmerülő, a hazai színházak érintettségét firtató kérdésekre.

A közleményben a színház leszögezi:

A Katona több mint 30 éves fennállása alatt nem fordult elő zaklatási ügy, de ha ilyen eset tudomásunkra jut, természetesen nem maradhat következmények nélkül.

A szövegben az intézmény hangsúlyozza, hogy a színház üzemi szabályzata többek között előírja minden alkalmazottnak, valamint a színházzal egyéb szerződéses jogviszonyban álló személynek egymás méltóságának tiszteletben tartását.

A Katona emellett a közleményben kijelenti, hogy mélyen elítéli a fizikai és verbális erőszak, a testi vagy lelki megalázás minden formáját, ám arra is figyelmeztet, hogy Sárosdi Lilla esete alapján nem szerencsés a magyar színházi szférát általánosítani. "Elítéljük az alá- és fölérendeltségi viszony bármilyen jellegű kihasználását és a hatalommal való visszaélést, legyen szó tanár és diák, vállalkozásban, vagy állami szférában dolgozó vezető és beosztott, vagy éppen színházi rendező és színész közötti helyzetekről. Azonban attól is óva intenénk mindenkit, hogy a napvilágra került szomorú eset alapján a magyar színházakat és a magyar színházi élet egészét általánosságban elítélő következtetésre jusson" – írják.

Mint ismert, Sárosdi Lilla az amerikai producer, Harvey Weinstein ügyének hatására egy nyilvános Facebook-bejegyzésben vallott egy fiatalkori traumájáról, amely során egy meg nem nevezett színházi rendező és annak barátja orális szexre akarta rávenni őt egy autóban. Néhány órával később egy másik magyar színésznő, Sándor Erzsi is csatlakozott hozzá, és közzétett egy történetet a múltjából: még főiskolás évei alatt egy felette járó, rendezőszakos fiú beszélte rá, hogy félmeztelenül mondjon el neki egy szöveget egy próbafelvételhez.

Sárosdi Lilla egyébként az ügy kapcsán éppen azt kifogásolta, hogy a színházak és az intézmények vezetői semmilyen nyilatkozattal nem álltak elő, pedig éppen az ő feladatuk lenne visszaszorítani ezeket a hatalmi visszaéléseket. "Vajon miért? Azért, mert itt van egy száz éve betokozódott rendszer, és a tekintélytisztelet, az »uram–bátyám«, a tanár úrnak mégsem merem megmondani, hogy ez meg az történt, s ha meg is mondom, nem tud megvédeni, mert maga sem autonóm ember, és persze be is kell védeni egymást" – mondta.

