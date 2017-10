Valakinek nagyon nem tetszik Sárosdi Lilla vallomása

Egy rendező arra kérte Sárosdi Lillát, hogy változtassa meg korábbi nyilatkozatát. Mint ismert, a színésznő nemrég egy nyilvános Facebook-bejegyzésben vallott egy fiatalkori traumájáról, amely során egy meg nem nevezett színházi rendező és annak barátja orális szexre akarta rávenni őt egy autóban.

Sárosdi Lilla a Borsnak beszélt arról, hogy az egyik ismert rendező a posztja megjelenése után telefonon felhívta, és arra kérte, változtassa meg a nyilatkozatát. "Az egyik neves rendező felhívott, és azt mondta, inkorrekt vagyok.

Arra kért, változtassam meg a véleményemet, mert azt gondolhatják az emberek, hogy róla van szó.

Megmondtam neki, nem változtatok semmit. Most már kimondok mindent, amit gondolok. Ha egy magyar szakemberre ráillik, annak üzenem, nem magyarázkodni kell, hanem szolidárisnak lenni" – mondta a lapnak.

A színésznő azt is kifogásolja, hogy a színházak és az intézmények vezetői semmilyen nyilatkozattal nem álltak elő, pedig éppen az ő feladatuk lenne visszaszorítani ezeket a hatalmi visszaéléseket. "Vajon miért? Azért, mert itt van egy száz éve betokozódott rendszer, és a tekintélytisztelet, az »uram–bátyám«, a tanár úrnak mégsem merem megmondani, hogy ez meg az történt, s ha meg is mondom, nem tud megvédeni, mert maga sem autonóm ember, és persze be is kell védeni egymást" – mondta.

Sárosdi Lilla arról is beszélt, hogy a mai napig kinyílik a bicska a zsebében, ha arra gondol, hogy a zaklatója még most is fiatalokat tanít. "Úgy nőnek fel generációk, hogy létezik a szereposztó dívány jelenség. Nem akarom ezt megszokni! Igenis tenni kell ellene, vigyázni kell a fiatalokra! Nem bántam meg, hogy ekkora vihart kavartam a történetemmel" – jelentette ki a színésznő, akivel több áldozat is felvette a kapcsolatot, többek között egy kb. hét évvel ezelőtti történet is eljutott hozzá.