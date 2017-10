Sztrájkot hirdet három szakszervezet a Magyar Állami Operaházban

Sztrájkot hirdetett három szakszervezet a Magyar Állami Operaházban október 28-ra, A hugenották premierjének napjára a kollektív szerződés hiánya miatt.

Az Operaházi Dolgozók Független Szakszervezete az MTI-hez csütörtökön eljuttatott sztrájkfelhívásában azt írja, hogy mivel Ókovács Szilveszter főigazgató a július óta tartó kollektív munkaügyi vitában foglalt követeléseiket "folyamatos felhívásaik és tárgyalási kezdeményezéseik" ellenére sem hajlandó teljesíteni, a Magyar Állami Operaháznál október 28-án 17.30 órától 22 óráig tartó sztrájkot kezdeményeznek annak érdekében, hogy a "kiszámítható, tisztességes, a közalkalmazottak méltóságát és egzisztenciális biztonságát garantáló" kollektív szerződést a jelenlegi főigazgató megkösse.

A szervezők abban bíznak, hogy a főigazgató legkésőbb a sztrájk alatt aláírja a szakszervezetek által megírt és hozzá eljuttatott dokumentumot. Amennyiben ez nem történik meg, további munkabeszüntetéseket helyeznek kilátásba. A sztrájkot az Operaházban képviselettel és kollektív szerződési jogosultsággal rendelkező három szakszervezet (Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete - MZTSZ, Operaházi Dolgozók Független Szakszervezete - ODFSZ, Színházi Műszaki dolgozók Szakszervezet - SZMDSZ) együtt hirdette meg azért, mert a tavasszal felmondott kollektív szerződés helyett Ókovács Szilveszer nem hajlandó másikat kötni. Mint írják, a szerződés hiánya a Magyar Állami Operaház közalkalmazottainak, művészeinek méltányos és jogos érdekeit súlyosan és elfogadható ok nélkül sérti, ezért volt kénytelen a szakszervezetek által alakított sztrájkbizottság a sztrájkfelhívást kibocsájtani. Korábban a három szervezet Balog Zoltán emberi erőforrás miniszterhez eljuttatott nyilatkozatában többek között a kollektív szerződés hiánya miatt

ellenezte Ókovács Szilveszter főigazgatói kinevezésének meghosszabbítását.

Legutóbb augusztus 1-jén hirdetett sztrájkot a három szakszervezet a kollektív szerződés hiánya miatt. Akkor Ókovács Szilveszter az MTI-nek azt mondta, hogy egy új kollektív szerződésről - a törvényeket betartva - folyamatosan tárgyalnak, de az eddigi juttatások nagy többségét, csaknem 40 féle jogcímen ezután is biztosítják az 1200 közalkalmazottnak.

Ókovács Szilveszter tavaly az év végi levelében jelentette be, hogy egy váratlan állami elvonás miatt most évek óta először nem jár év végi jutalom, saját hatáskörben pedig legkorábban majd valamikor 2018 ősze körül emelheti az intézmény a fizetéseket, „amikor befejezzük az Opera épületeinek összes mintegy 50 milliárdos fejlesztését”. Később arról is tájékoztatták a dolgozókat, hogy a bérlet- és cafeteria hozzájárulás is kevesebb lesz, mint az eddigiekben volt.

Az igazgató ugyanakkor az MTI-nek elmondta, január 1-jén mind az 1200 közalkalmazott bére emelkedett, egy hónappal később pedig a legszerényebb keresetű 531 dolgozó illetménye nőtt újra, jelentősen. A következő másfél évben az Ybl-palota zárása miatt jelentős munkamennyiség-csökkenés várható, gyakorlatilag azonos szinten maradó kifizetések és kedvezmények mellett.