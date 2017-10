Felfüggeszti oktatói tisztségét Marton László

Tájékoztató a Színház- és Filmművészeti polgársága számára címmel egy nyílt levél jelent meg az intézmény honlapján, amiben ez áll:

Marton László professor emeritus, egyetemünk osztályvezető tanára a következő levelet juttatta el az egyetem rektorához:

„Tisztelt Rektor Úr!

Kijelentem, hogy a személyemmel kapcsolatos állítások valótlanok. Annak érdekében, hogy az általam annyira szeretett növendékek körében semmiféle zavar ne támadjon, a vizsgálatig, amelynek állok elébe, felfüggesztem oktatói tevékenységemet.

Tisztelettel,

Marton László

Budapest, 2017. október 19.”

A rektor a felfüggesztés bejelentését elfogadta. Mint azt korábban megírtuk, a Hollywoodban kirobbant szexuális zaklatási botrány itthon is hullámokat vert, a közösségi médiában és a sajtóban is számos hazai színésznő tett közzé olyan beszámolót, amiben az őt ért szexuális zaklatásról ír. Így tett Sárosdi Lilla színésznő is, aki először nem nevezte meg, ki volt az a rendező, aki annak idején orális szexre akarta kényszeríteni egy kocsiban, de később közölte, hogy Marton László rendező volt az. A színésznő férje, Schilling Árpád, rendező a Hír TV-ben azt nyilatkozta, több olyan nőről tud, akit Marton szintén zaklatott, és arra biztatta őket, hogy ők is álljanak ki a nyilvánosság elé.

Marton László tagadja a vádakat, és kilátásba helyezte, hogy pert indít rágalmazás miatt.