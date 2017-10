Íme, ezek voltak nagyszüleink örömei és szükségletei

Békebeli zuglói vállalkozás egy szép régi házban, amely most is áll. Még egy mai fodrász is megirigyelhetné Vághy mester műhelyét, ahol egyszerre öt standon folyt a hajmosás és szárítás „Orkán gázdauerral”, valamint másik három székben a hajvágás és borotválás. Akkoriban ugyanis jobban megérte inkább szakemberrel borotváltatni, mint otthon a késsel bíbelődni. A biztonságosabb „önborotva” csak a negyvenes években kezdett elterjedni, eleinte azonban csak lassan, mert az ápolt úriember amúgy is sűrűn járt a fodrászhoz frizuraigazításra. (Fotó: Magyar Nemzeti Filmarchívum)

Budapesti Klasszikus Film Maraton

2017. november 2 és 5 között az Uránia Nemzeti Filmszínházban, a Budapesti Francia Intézetben és a Corvin Moziban négy napos nemzetközi archív filmfesztivál lesz. Fábri Zoltán születésének 100. évfordulója alkalmából először a Budapesti Klasszikus Film Maratonon lesz látható rendező öt, digitálisan restaurált filmje, a nyitófilm a Cannes Classics-ban már nagy sikerrel vetített Körhinta lesz. A rendezvénysorozaton látható lesz a Hannibál tanár úr, a Két félidő a pokolban, az Utószezon és A Pál utcai fiúk digitálisan restaurált 4K felbontású mozikópiája is. A 100. évfordulóra díszdobozos életmű-sorozat első, öt lemezt tartalmazó DVD kollekciója is megjelenik, valamint egy kerekasztal beszélgetés keretében mutatják be Barabás Klára A történelem körhintáján című Fábri Zoltán monográfiát is. A Budapesti Klasszikus Film Maratonon, a restaurált magyar filmremekek mellett, olyan Magyarországon ritkán, vagy sohasem vetített külföldi filmcsemegéket is láthat 35 mm-es kópiákról a magyar közönség, amelyeket külföldi filmarchívumok születésnapi ajándékként küldtek a rendezvényre. A Nyitott archívumok c. programban a magyar vonatkozású, régi mesterműveket teljes pompájukban, gyönyörűen felújítva élvezheti a közönség. A német filmintézettől érkezik a Vaszary Gábor bestsellere alapján, Romy Schneider főszereplésével készült Monpti, a Deutsche Kinemathek-től a Rudolph Máté fényképezte Vampyr, a francia CNC Archívumából pedig az 1938-ban teljes mértékben Budapesten forgatott Egy pesti éjszaka. Az amszterdami EYE Filmmuseumból jön Kertész Mihály Utolsó hajnala, a Bolognai Cinetecából pedig a Martin Scorsese World Cinema Foundation által felújított két film: André de Toth: Két lány az uccán és Fejős Pál: Tavaszi zápor. A Cseh Filmarchívum az Oscar-díjas Üzlet a korzón c. filmet küldi, melynek rendezője, Ján Kadár Budapesten született, a szlovákoktól jön a szlovák-magyar koprodukcióban készült Szent Péter esernyője, a Szerb Filmarchívumból pedig Dusan Makavejev Szerelmi ügy, avagy egy postáskisasszony tragédiája c. filmje, melynek főszereplője Eva Ras, magyar származású.