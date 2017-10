Eszenyi Enikő: 35 év alatt nem értesültem ilyen esetről

Nem sokkal azután, hogy a Vígszínház konkrét lépéseket tett Marton László ügyében, Eszenyi Enikő újabb közleményt fogalmazott a Vígszínház nézőinek. A színház igazgatója ebben azt írja, a Vígszínház dolgozóit megdöbbentették az egykori igazgatóról szóló hírek.

"Jómagam 35 éve dolgozom a Vígszínházban, amelynek 2009 óta vagyok az igazgatója, ez idő alatt nem értesültem ilyen, vagy ehhez hasonló esetről" – áll Eszenyi levelében, amely egyúttal megismétli, hogy Marton László premierje, azaz Ibsen A vadkacsa című darabjának december 15-re tervezett bemutatója elmarad a Pesti Színházban.

"Nőként, alkotóként és színházi vezetőként mindig is fontosnak tartottam, hogy a Vígszínház repertoárján kiemelt szerepet kapjanak azok az előadások, amelyek felhívják a figyelmet azon szélsőséges emberi megnyilvánulásokra, melyek másokat akaratuk ellenére megalázó, érzelmi törést okozó helyzetbe hoznak, emberi méltóságukban sértenek. Társulatunk elítéli az erőszakot, a hatalommal való visszaélést, és kiáll a gyengék és a kiszolgáltatott helyzetben lévők mellett" – írja az igazgató a levélben, amelyben azt is megjegyzi, hogy "nem a mi dolgunk ítélkezni", de nem derül ki egyértelműen, hogy kire utal.

Eszenyi arra is kitér: a színház a történtek ellenére is arra törekszik, hogy előadásaival a legmagasabb művészi színvonalon szolgálja a nézőket. "Kedves Barátom! Nagyon nehezen éljük meg ezeket a napokat, kérem, hogy bizalmával, szeretetével továbbra is támogassa művészi munkánkat" – zárul a levél.