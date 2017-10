Stohl szerint Marton úriember, a főnökök beosztottakat dugnak

Stohl András a Class FM Morning Show-jának vendégeként mondott merészeket kedd reggel Marton László szexuális zaklatásairól. Stohl mindkét érintett felet ismerve fejtette ki a véleményét a témában, de hangsúlyozta: eddig ő sem tudta, hogy mi történt.

"Engem tudod hányan jelenthetnének fel szexuális zaklatásért? Hát neked állandóan megsimogatom a válladat, vagy a hátadat, vagy a fenekedet is megfogtam már" – mondta Pataki Zitának, aki erre válaszolva megjegyezte, hogy ezeket valóban nem tartja zaklatásnak. Sőt, Pataki azt is kifejtette, hogy ő Sárosdi Lilla helyében nem nevezte volna meg Martont, hanem szemtől szemben intézte volna el az ügyet, még amikor aktuális, nem húsz évvel később.

Stohl szerint egyébként Martont mindenki szereti, közkedvelt figura a szakmában, sőt, Sárosdi Lillától elnézést kérve, azt is hozzátette, hogy egy igazi úriember. Mint mondja, azt is elképzelhetőnek tartja, hogy Marton nem mint rendező, hanem mint férfi közeledett. Arra a kérdésre, hogy egy igazi úriember tényleg úgy udvarol-e, hogy puszit kér a hímtagjára, már Stohl is elbizonytalanodik, azt viszont hangsúlyozza, hogy ebben az esetben nem történt erőszak.

Stohl egy kollégájára hivatkozva aztán arra is kitér:

Azt hiszitek, hogy mondjuk egy Tescóban, vagy bármelyik hivatalban, vagy egy csapatépítő tréningen a főnök nem dugja halálra a beosztottjait?

A zaklatásokkal és molesztálásokkal vádolt rendezőért aggódva Stohl aztán megjegyzi: nem tudja, Marton ebből az ügyből, hogy fog felállni, és abban sem biztos, hogy a vallomásnak ennyi idő után volt értelme. "De miért nem akkor?" – értetlenkedik a megszólaló nők vallomásán, aztán kifejti: nem szabad elmenni a probléma mellett, beszélni kell róla, majd nagyokat sóhajtozva megállapítja, hogy borzasztó sokoldalú ez a kérdés. (via 444)