Csak azért is szerepet adott Weinstein áldozatának, hogy bosszantsa a producert

Robert Rodriguez amerikai rendező azért adta Rose McGowannek a főszerepet a Grindhouse – Terrorbolygó című 2007-es filmjében, hogy visszavágjon Harvey Weinsteinnek, ugyanis akkor már tudott arról, hogy McGowan szerint a producer megerőszakolta őt – írja a Digital Spy.

Maga a szexuális erőszak még 1997-ben, a Sikoly forgatása idején történt, de csak idén októberben került nyilvánosságra, Rodriguez viszont a színésznőtől már 2005-ben tudomást szerzett róla, illetve arról, hogy McGowan az eset után nem kaphatott szerepet Weinstein filmjeiben.

Feldühödve attól, amit hallottam, azt mondtam Rose-nak, hogy az ÉN filmjeimnél nincs feketelistán, és Harvey nem mondhatja meg nekem, kit válogassak be

– mondta Rodriguez a Varietynek, hozzátéve, hogy nemcsak a filmiparból, hanem mindenhonnan ki kell irtani a szexuális zaklatást, amit az oktatáson, az ilyen tettekért járó súlyosabb következményeken és zéró tolerancián keresztül lehetne elérni.

Harvey Weinstein pár hete kirobbant és azóta is eszkalálódó szexuális zaklatási botrányáról ebben a cikkben írtunk részletesen, McGowan az elsők között állt elő a történetével. Az áldozatok vallomásainak még mindig nincs vége, legutóbb szombat este írtuk meg, hogy a Maffiózók (Sopranos) című sorozat színésze, Annabella Sciorra állította, hogy Weinstein megerőszakolta őt. A befolyásos producer nyilvánosság elé álló áldozatainak száma egyre csak nő, és a több évtizedes csend megtörése szélesebb körben is változásokat indíthat el.

Weinstein ellen már nyomozást indított a New York-i és a Londoni, később a Los Angeles-i rendőrség is. Ezzel párhuzamosan az amerikai és a brit filmakadémia, illetve az amerikai producerek, illetve rendezők céhe is kizárta már tagjai sorából.

A zaklatási botrány hullámai Magyarországot is elérték: más kisebb ügyek mellett Marton László színházi rendezőt már kilenc nő vádolja zaklatással. A Marton ügyről ebben az aktában olvashat részleteket:

Akták A Marton László-ügy A Weinstein-botrány hatására Magyarországon Sárosdi Lilla tálalt ki először a Vígszínház egykori igazgatójáról. Azóta kilenc újabb áldozat lépett elő.

Arról, hogy nem csak a színházi és filmes körökben okoz világszerte komoly problémát a hatalommal való visszaélés és a szexuális zaklatás, ebben a cikkben írtunk hosszabban.