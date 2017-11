Bécsben is bemutatják a 94 éves magyar táncosnő darabját

A Tünet Együttes sikerdarabja, a Sóvirág – avagy a létezés eufóriája először szerepel nagyszínpadon november 9-én, a bécsi Volkstheater 970 fős közönsége előtt. Az itthon a Vígszínház Házi Színpadán kamaradarabként játszott előadás látványvilágát Szabó Réka, a Tünet Együttes művészeti vezetője és Szirtes Attila, az előadás fénytervezője gondolja újra. A vallomásos-táncos duett a 92 éves Auschwitz-Birkenau-túlélő, Fahidi Éva és a fiatal táncosnő, Cuhorka Emese 100 perces együtt létezése a színpadon. Az előadás fő kérdése, hogy meg lehet-e érteni egymást hatvan év távlatából. Hogy nézhet ki kettejük közös tánca? A bécsi premiert a Bécsi Wiesenthal Intézet szervezésében kerekasztal-beszélgetés követi a színház Vörös szalonjában, november 12-én. A vendégjáték a Volkstheater és az osztrák parlament együttműködésében valósul meg.

Fahidi Évával a darab bemutatásakor mi is készítettünk interjút, amelyben elmondta, hogyan tért vissza Auschwitzból, és hogyan dolgozta föl, hogy családjából több mint ötvenen haltak meg a holokauszt során. A Sóvirág című darabot 2015-ben mutatták be, és azóta is nagy sikerrel játsszák színpadon.

Mindeközben zajlanak az új Tünet-premier, a Burok munkacímű előadás próbái, amelynek témája a szülés – egy olyan fizikai és mentális határhelyzet, amilyen talán a haldoklás és a születés lehet. Főszereplői négy táncosnő, akik már anyák. „Az átadhatatlan érdekel, valamit megosztani abból, amikor a bennünk működő ismeretlen erők átveszik a hatalmat” – mondja Szabó Réka. A bemutató 2018. február 2–3-án lesz a Trafóban. Szintén a Trafóban látható az idei évadtól a Tünet Együttes double bill estje, az egy férfi és egy női szólót összekötő Loop – merülés két levegővel, a felújított Te szemét! című performansz pedig november 8-án a Francia Intézetben nyitja meg a a 2017-es környezetvédelmi hónapot.