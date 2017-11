Jóképű csodagyerek hizlalja a Weinstein-botrányt

Bár a Harvey Weinstein-botrányt a New York Times írása robbantotta, már akkor lehetett tudni, hogy a New Yorker hamarosan egy újabb cikkel tesz majd arról, hogy a nagy hatalmú – és a hatalmával rendre vissza is élő – producer még véletlenül se aludhasson nyugodtan. A cikket Ronan Farrow jegyezte, aki Weinstein több áldozatát is megszólaltatta, neki beszélt többek között Asia Argento, a legendás olasz rendező, Dario Argento lánya, Emma De Caunes francia színésznő (Az álom tudománya, Mr. Bean nyaral stb.), Ambra Battilana Gutierrez volt Miss Italy-döntős modell, Rosanna Arquette (Ponyvaregény, A nagy kékség) és az Oscar-díjas Mira Sorvino (Mimic, Romy és Michele) is.

Ronan Farrow hosszú hónapokon keresztül, csaknem egy évig dolgozott az anyagon, majd nem sokkal később egy újabb cikkel jelentkezett, amelyben újabb színésznők szólaltak meg. Egész pontosan Annabella Sciorra (Maffiózók, A kéz, amely a bölcsőt ringatja) és Daryl Hannah (Kill Bill, Szárnyas fejvadász). A 29 éves újságírónak persze nem először jelent meg cikke, korábban olyan neves lapokban publikált, mint a Foreign Policy, a Guardian, az Atlantic, a Wall Street Journal vagy a Los Angeles Times.

De ki ez az ember?

Újságíró, tévés személyiség, jogász, aktivista, kormányzati tanácsadó, szinkronszínész, hobbizenész, és ki tudja, még mi minden. Egy igazi polihisztor, akiről úgy tartják, hogy néhány évtizeden belül akár amerikai elnök is lehet belőle, és aki például Miley Cyrusban látta meg a generációnk Simone de Beauvoir-ját. Mindemellett szemtelenül jóképű, elképesztően sikeres és tehetséges: a Forbes 2012-ben első helyen válogatta be a világ legbefolyásosabb harminc év alatti figurái közé jog és politika kategóriában, az Esquire magazin a születési éve (1987) legfontosabb emberének választotta, a Vanity Fair pedig a legjobban öltözött celebritások listájára tette fel.

„Ki ez a srác?” – kérdezgették a környezetében már tizenéves korában is, és a kérdés máig lázban tartja az érdeklődőket. Annyi biztos, hogy két híres ember gyermeke, a világ ugyanis Woody Allen és Mia Farrow színésznő (Hannah és nővérei, Rosemary gyermeke, Kairó bíbor rózsája stb.) vér szerinti fiaként ismerte meg, ám az anya néhány éve a Vanity Fairnek megszellőztette, hogy talán nem is Allen, hanem első férje, Frank Sinatra a vadul törtető fiatalember apja, akivel bár elváltak egymástól, állítása szerint sosem szakítottak igazán. (Mia Farrow 21 évesen ment hozzá az akkor épp 50 éves Sinatrához.)

Figyusszatok, *esetleg* mindannyian Frank Sinatra fiai vagyunk

– kommentálta aztán Farrow az anyja nyilatkozatát egy Twitter-bejegyzésben, mire egy emberként röhögött fel az internet. DNS-vizsgálat híján azonban továbbra sem lehetünk egészen biztosak abban, hogy ki is valójában Ronan Farrow biológiai apja.

Miért utálja az apját?

Egy biztos, Farrow nem igazán büszke arra, hogy Woody Allen gyermekeként ismerik. Bár meglehetősen sok időt töltöttek együtt, Mia Farrow és Woody Allen sosem voltak házasok, sőt, még csak élettársinak sem nevezhető a kapcsolat, hiszen Farrow a New York-i Central Park egyik végében, Allen pedig a másikban élt. A pár 1979-ben jött össze, 13 évet töltöttek együtt, ez idő alatt pedig a színésznő összesen 13 Woody Allen-filmben tűnt fel. A kapcsolatuk akkor ért véget, amikor 1992-ben kiderült, hogy a filmes ún. intim viszonyt ápol Mia Farrow örökbefogadott, Soon-Yi nevű gyermekével.

A közhiedelemmel ellentétben Soon-Yi Previn nem Woody Allen lánya/mostohalánya volt, valójában Mia Farrow és másik exférje, André Previn karmester-zeneszerző (innen a vezetékneve) adoptálta őt 1978-ban Dél-Koreából, és bár a bulvárlapok szívesen cikkeztek arról, hogy Soon-Yi még fiatalkorú volt, amikor összejött Allennel, a lány 1992-ben épp 21 éves volt. Soon-Yi Previn és Woody Allen a lebukás után öt évvel, 1997-ben, házasodott össze, amit aztán Ronan Farrow csak annyival kommentált: „Az apám elvette a nővéremet, vagyis egyszerre vagyok az ő fia és sógora is egyben. Ez egy elég súlyos erkölcsi vétek.”

Ám Ronan Farrow nem csak ekkor fakadt ki az apja ellen. Anyjának, Mia Farrow-nak összesen 11 gyereke van a különböző kapcsolataiból, ezek közül négynek vér szerinti szülője, hetet pedig örökbe fogadott. Dylan Farrow 1985 nyarán (vagyis az Allennel töltött évek alatt) került hozzá, kéthetes volt csupán, hét évvel később pedig arról beszélt az anyjának, hogy Allen az elmúlt napok egyikében molesztálta őt. Dylan Farrow aztán felnőttként egy megrendítő erejű nyílt levélben számolt be a gyerekkori traumáiról. „Mi a kedvenc Woody Allen-filmed? Mielőtt válaszolnál, tudnod kell valamit: amikor hétéves voltam, Woody Allen kézen fogott, és egy homályos, gardróbszerű tetőtérbe vezetett a házunk második emeletén.

Azt mondta, feküdjek a hasamra, és játsszak a tesóm játékmozdonyaival. Aztán szexuálisan bántalmazott.

Beszélt hozzám, miközben csinálta. Azt suttogta, jó kislány vagyok, hogy ez a mi titkunk, és megígérte, hogy elmegyünk Párizsba, hogy főszerepet kapok a filmjeiben” – írta mindjárt a nyílt levél legelején.

Ronan Farrow aztán épp aznap, amikor Woody Allen Café Society című filmjét mutatták be Cannes-ban, a Hollywood Reporteren reagált Dylan Farrow nyílt levelére. Cikkében azt írta, hogy miközben Allen ott villog majd a vörös szőnyegen Kristen Stewart, Jesse Eisenberg és a film többi színésze mellett, vagy amikor a sajtó kérdéseire válaszol, az újságírók nem fogják feltenni a testvéréről szóló kérdéseket, mert a filmfesztivál nem ennek a színtere, mármint nem szerinte, hanem a médiában dolgozók szerint. „Ez a fajta hallgatás nemcsak rossz, hanem veszélyes is. Azt üzeni az áldozatoknak, hogy nem éri meg az a kín, amit a vallomásukkal okoznak maguknak” – írta a cikkben, amelyben arra is kitér, hogy amíg a testvére kevesebb mint ezer szóban oszthatta meg a történetét egy blogon, a zaklatója a nyomtatott Timesban kétszer ekkora terjedelemben reagálhatott az ügyre.

Hillary Clinton is hallgatott rá

Az elcseszett családi háttér ellenére Ronan Farrow magabiztosan tört felfelé, már az általános iskolában Kafkát olvasott, 11 évesen pedig a rendkívül elit Bard College legfiatalabb tanulója lett, ahol filozófiát és biológiát hallgatott. A bölcsészettudományokra szakosodott magániskola az 1860-os alapítása óta olyan növendékeket tudhatott a sorai között, mint Larry Hagman, a Dallas Jockey-ja, Frances Bean Cobain, a Nirvana-frontember lánya, Raphael Bob-Waksberg, a BoJack Horseman alkotója, Adam Yauch a Beastie Boysból, Gia Coppola, a Palo Alto rendezője, Howard Koch, a Casablanca egyik forgatókönyvírója, vagy épp a szexbotrányába belebukó punkduó, a PWR BTTM tagjai. Bár az intézménybe a középiskola elvégzése után szoktak jelentkezni a tanulók, Farrow már 15 éves korában befejezte az itteni tanulmányait.

Közben 14 évesen az UNICEF ifjúsági szóvivője lett, a szervezetnél töltött nyolc éve alatt pedig több látogatást is tett a Szudán nyugati részén fekvő Dárfúr régióban, méghozzá anyjával, aki 2000 óta a szervezet jószolgálati nagykövete. Iskoláit a Yale-en folytatta (16 évesen vették fel), ahol a jogi tanulmányai mellett folyóiratot (Yale Journal of International Affairs) is szerkesztett, és ahol fókuszát a nemzetközi emberi jogi törvényekre helyezte. 2009-ben diplomázott le, majd Obama elnöksége alatt Richard Holbrooke amerikai diplomata (a boszniai háborút lezáró daytoni szerződés békeközvetítője) csapatában dolgozott, akit afganisztáni és pakisztáni különmegbízottnak neveztek ki. Két év után Hillary Clinton különleges tanácsadójaként kötött ki a külügyben, ahol ifjúsági kérdésekkel foglalkozott, majd az Oxfordi Egyetem ösztöndíjával kezdett nemzetközi kapcsolatokat hallgatni, a képzést azonban nem fejezte be, helyette különböző lapokban kezdett el publikálni, majd tévés karriert épített.

Ám Farrow leleplező Weinstein-anyaga furcsamód nem az NBC-n jött le, ahol dolgozik, és amelynek egyik arca, hanem a New Yorkerben. Farrow hiába próbálta keresztülverni a sztorit a munkahelyén (amely a kiszivárgott Trump-beszédet is lehozhatta volna, érthetetlen módon mégsem tette), azt a választ kapta, hogy az még nincs publikálható állapotban. Sőt, a CNN forrásai szerint a csatorna azt kommunikálta felé, inkább ne is erőlködjön tovább a témával, vigye valamelyik print kiadványhoz, ha annyira akarja. Farrow pedig vitte is, besétált a New Yorkerhez, amelynek szerkesztője, a Pulitzer-díjas David Remnick ráharapott a témára, és a cikk publikálásával learatta a babérokat. Azt azért érdemes megjegyezni, hogy a Variety egyik forrása szerint Farrow NBC-s publikálásra szánt anyaga és a New Yorkerben megjelent cikk radikálisan más volt, tehát még akár valós szakmai érvek is indokolhatták az NBC tartózkodását.

Ronan Farrow mindenesetre továbbra sem hajlandó lejönni a sztoriról, állítólag már egy újabb cikken dolgozik (a Daily Mail információi szerint szoros határidővel), amelyben Harvey Weinstein még több disznóságáról rántja le a leplet. Farrow még annak ellenére sem száll le a Weinstein-vonatról, hogy a producer állítása szerint perrel fenyegette őt. Szerettei érintettsége miatt bizonyára okkal eltökélt, és ahogy a Hollywood Reporteren megjelent cikkében is fogalmazott, azt vallja, hogy egy olyan világért kell dolgoznunk, amelyben az olyan nőket, mint a nővére, Dylan Farrow is, nem tekintik többé láthatatlannak. „Itt az ideje, hogy feltegyünk néhány kellemetlen kérdést” – állt a cikkében. És nagyon úgy tűnik, hogy egyáltalán nem a levegőbe beszélt, amikor ezt írta.