A legnagyobb sztároknak is vannak offshore-érdekeltségei

Madonnának, Shakirának, Harvey Weinsteinnek, Justin Timberlake-nek, Nicole Kidmannek és Martha Stewartnak is vannak vagy voltak offshore-érdekeltségei, derült ki a Paradise-iratokból. Persze ez nem jelenti azt, hogy a sztárok ezzel valamilyen illegális dolgot csináltak, mindössze tény, hogy vannak furcsának vagy különösnek tűnő ügyleteik.

Harvey Weinsteinnek jelenleg sokkal komolyabb problémái is vannak, mint a napvilágot látott offshore-érdekeltségei, főleg, hogy igazából egyelőre semmi durva nem derült ki róla. Ő egy Scientia Health Group Ltd. nevű cégbe fektetett be, amikor megvásárolta a cég 2000 részvényét. A Scientia időközben már befuccsolt, de azt nem tudni, hogy a szexuális zaklatással vádolt producer eladta-e a részesedését még ez előtt.

A következő híresség az életmódguru Martha Stewart, aki szintén a Scientiába fektetett bele. A céget egyébként az a Samuel Waksal alapította, aki az ImClone vezérigazgatója is volt ekkor, Stewart pedig mindkét cégben érdekelt volt. Ők egyébként ez utóbbi miatt pórul is jártak, ugyanis Stewart egy évvel azelőtt adta el a 230 ezer dolláros ImClone-részesedését 2001 decemberében, mielőtt azt az Egyesült Államok Élelmezési és Gyógyszerbiztonsági Hatósága elmeszelte. Emiatt mindketten börtönbe kerültek.

Madonna azért került fel a listára, mert 1998-ban 2000 részvényt vett a bermudai SafeGard Medival Ltd-ben. Hogy miért fektetett be az adóparadicsomban jegyzett orvosi vállalatba, máig rejtély, minden esetre már azelőtt eladta a részesedését, mielőtt a cég 2013-ban megszűnt.

Justin Timberlake az első olyan híresség a Paradise-iratokban, akinek jelenleg is vannak offshore-érdekeltségei. Ő 2015 augusztusában hozott létre egy Delaware-céget, melynek célja ingatlanvásárlás volt a Bahamákon. Négy hónappal a létrehozás után azonban Timberlake átköltöztette a szervezetet a Bahamákra, mint külföldi vállalatot. Hogy miért csinálta mindezt, nem tudni, az azonban tény, hogy egy hónappal a cég létrehozása előtt bejegyeztek a Bahamákon egy nemzetközi üzleti vállalatot, a Nexus Luxury Collection Ltd-t, aminek Timberlake az egyik kiemelt partnere.

Fotó: Kevin Mazur / Getty Images Hungary

Nicole Kidman színésznő és férje, a countryzenész Keith Urban 2015-ben regisztráltak egy USA-ban működő, korlátozott felelősségű társaságot a Bahamákon, melynek célja a bahamai ingatlanok tulajdonjogának biztosítása lett volna. Amennyiben a pár ingatlant vásárolt volna a szigeten, amit később eladnak, akkor az értéknövekedés után akár 39,6 százalékos adóval is számolniuk kellett volna. Ha azonban mindezt egy bahamai, korlátozott felelősségű vállalattal csinálják, úgy az adó már csak 23,8 százalékos lett volna. Kidman és Urban szóvívője szerint ez mind szép és jó, de az adó nem volt releváns az ügyeik struktúrájával kapcsolatban.

Az utolsó világsztár, amit a Paradise-iratok említenek: Shakira. A kolumbiai énekes hivatalosan bahamai lakos annak ellenére, hogy Barcelonában él. A dokumentumok szerint Shakira az egyetlen részvényese a máltai Tournesol Ltd-nek, ami hárommillió eurós részvénytőkével rendelkezik. Az énekesnő védjegyei és szellemi tulajdonjogai 2009-ben a Tournesolhoz kerültek, ami ezzel egyi dőben 31 millió euróval növelte az értékét, ami egy kamatmentes kölcsönszerződés formájában jött létre egy másik Shakira-vállalatnak hála. Ezt a kölcsönt 2014-ben szüntették meg. Shakira ügyvédje ezzel kapcsolatban elmondta, hogy Tournesol minden jogi követelménynek megfelelt.