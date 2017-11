Kerényi Miklós Máté: Ez nem zaklatás, hanem nevelési módszer

Nagyot ment a csütörtöki sajtóban a Kerényi család. A Borsnak a szexuális zaklatással vádolt Kerényi Miklós Gábor, a Népszavának pedig a fia, az Operett egyik színésze, Kerényi Miklós Máté adott interjút. Kerényi Miklós Gábor lényegében elismétli a tegnapi, Hvg.hu-nak mondottakat. "Szabálytalan ember vagyok, és saját sugárzásommal próbálom megsegíteni a világot és azokat, akik körülöttem vannak, hogy izgalmasabb dolgokat mutassanak, mint amit a közönség vár, és saját maguk várnak a művészetüktől. Ezekben a dolgokban gyakran megyek el a határokig. Ha valaki ezt másképp látja vagy eltorzítja, akkor könnyen olyan érzete támadhat, hogy én túlléptem azt a bizonyos vonalat. Én ezt nem érzem, de más gondolhatja így" - magyarázza.

Az Operettszínház művészeti vezetőjét azonnali hatállyal kirúgta a színház igazgatósága kedden, miután Maros Ákos, a társulat egykori táncosa arccal-névvel vállalva beszélt arról, hogy Kerényi hogyan zaklatta. Kerényi hallani sem akar arról, hogy többet ne rendezzen.

Az is felmerült, hogy ne rendezzek többet. Tényleg azt szeretnék az emberek, hogy ne tudjam meglepni őket gyönyörű előadásokkal? Nincs erre szükség?

Fia, Kerényi Miklós Máté, az Operettszínáz egyik legfoglalkoztatottabb színésze a Népszavának elmondta, hogy az apját egész életében támadták, mindig sok irigye volt. Ami az elfenekeléseket illeti, "el tudom fogadni, hogy a fél ország azt mondja: ez nem korrekt, a másik fele meg azt, hogy nincs vele semmi baj. Jelen pillanatban az én birtokomban nincs olyan konkrétum, ami alapján máshogy kellene gondolkoznom az apámról.

A bátyámékat, aki balettművész, a mesterük, az ország egyik legnagyobb koreográfusa vállfával verte. Huszonhárom évvel ezelőtt ez nem számított kirívónak, sokkal inkább valamiféle módszernek.

Én is kaptam pofont a tanárnőmtől. A húgom generációjánál, amelynek tagjai tizenöt évvel később születtek, ez már egészen más. A szüleink még körmösöket kaptak az iskolában, ma Hollandiában a gyerek beperelheti a szülőt, ha az megütötte".

Azt is elmondta, hogy őt az apja soha nem ütötte meg. "Mások helyett azonban nem tudok és nem is akarok beszélni" - tette hozzá. Szerinte egyébként a történteknek nincs köze a szexuális zaklatáshoz, "rendezői, nevelési, pedagógiai módszerekről beszélünk". Az apja által rendezett darabok sorsáról elmondta, hogy "sem vádakat elismerni, sem áldozatot hibáztatni, sem felmenteni, sem relativizálni nem szeretnék semmit, de Roman Polanski filmjeit sem zúzták be. De akármi derülne is ki: ő az apám".