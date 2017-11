Meghalt a Szabad Európa Cseke Lászlója, Ekecs Géza

November 13-án Münchenben meghalt Ekecs Géza, a Szabad Európa Rádió emblematikus szerkesztője, műsorvezetője, a Teenager Party Cseke Lászlója, írja a nemzetikonyvtar.blog.hu. A Szabad Európa Rádió egyik legnépszerűbb műsora az 1959 májusában induló Teenager party volt, ezt szerkesztette, és vezette. A műsorban hallhatták először a magyar fiatalok a rock és a beat világsztárjait, Chuck Berryt, Elvist, Cliff Richardot, a Beatlest, vagy a Rolling Stonest.

A Teenager Party hatása különösen a hatvanas években volt felbecsülhetetlen, amikor a rock and rollt és a beatet kezdetben tiltotta, majd később is csak megtűrte a közszolgálati magyar rádió. Ekkor a Radio Luxemburg mellett a SZER volt az új zenék kizárólagos forrása itthon. De a Teenager Party, majd utódja, a Délutáni randevú népszerűsége megmaradt azután is, hogy a magyar rádióban is egyre több lett a fiatalokat célzó zenei műsor. Cseke továbbra is zsákszámra kapta a legtöbbször csak jeligével ellátott leveleket a kívánságműsorában, és a SZER megszűnéséig, azaz 1992-ig dolgozott a rádiónál. A Csekét és a műsorát övező rajongásról ebben a cikkben írtunk hosszabban.

Ekecs Géza újságírói pályáját a Kossuth Népe és a Hazánk munkatársaként kezdte. 1949-ben menekült Németországba, aztán Párizsban telepedett le. 1950-51-ben a Talpra Magyar, a Szabad Magyar Kisparaszt és a Szabad Magyar Munkás szerkesztője volt. Emigráns lapokba és folyóiratokba írt cikkeket. 1951-ben ment Münchenbe, ahol a Szabad Európa Rádió belső munkatársa lett, ekkoriban vette fel a Cseke László nevet.