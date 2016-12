Oda lehet rakni a Csillagok háborúja mellé

Itt van, pedig senki sem hívta - A Zsivány Egyes története csak szőrmentén csatlakozik a Csillagok háborúja-filmek sztorijához, úgyhogy a forgatókönyvíróknak a semmiből kellett rittyenteni egy sztorit arról, hogyan is került a lázadókhoz a Halálcsillag tervrajza, ami alapján aztán elég egy torpedót pottyantani a szellőzőbe, hogy az egész szilánkosra robbanjon. Nem egy olyan történet, ami ordított azért, hogy film készüljön belőle, a Zsivány Egyes mégis a Star Wars-univerzum első egyedülálló filmje lett.

Amit a legújabb Kultrovat Podcast kétharmados arányban egy jó filmnek tart. Beszélünk arról, hogy vajon hogyan befolyásolhatta Gareth Edwards filmjét a sok pótforgatás, mit változtathattak meg benne, illetve hogy jó vagy rossz döntés lehetett-e ez. Megbeszéljük azt is, hogy zavartak-e minket a folyamatos kikancsintások az Új reményre, illetve hogy mennyire sokat változott a világ azzal, hogy nem zöld háttér előtt vesznek fel mindent - mint az előzményfilmeknél még jó 15 éve -, hanem felépítenek egy rendes díszletet.

Viszont a podcastban kibeszéljük a Zsivány Egyes történetének fordulatait, sőt, a film utolsó perceit is, ezért ha valaki szeretné, hogy meglepetés érje a moziban, még most forduljon vissza!

És ez miért jó?

