Keanu Reeves mindenkit, de tényleg mindenkit kinyír!

Három évvel a John Wick című film bemutatója után itt a folytatás, melyet jövő februárban mutatnak majd be a mozikban. A John Wick: 2. felvonáselső traileréből már kiderülhetett, hogy Rómában harcol egy nemzetközi bérgyilkos társaság tagjai ellen, most pedig a kiöregedett bérgyilkos még többet lövöldözhet.

Reeves karrierjét az első film újra sínre rakta, és most hasonlókra számít a folytatástól is, melyben szerepel még Laurence Fishburne is, ami azt jelenti, hogy a Mátrix-rajongók újra láthatják kettőjüket egy filmben (ráadásul a film rendezője, Chad Stahelski is szerepelt a Mátrixban, ahol Reeves dublőrét játszotta). A filmben játszik még Ian McShane, Common és Bridget Moynahan is, a nemzetközi bemutató pedig 2017. február 9-én lesz.