Itt férfi születik, vagy elbukik

Jövő februárban fog mozikba kerülni a reklámfilmesként már ismert Kostyál Márk legelső nagyjátékfilmje, a Kojot. A tavaly nyáron forgott film egy olyan fiatalemberről fog szólni, aki a nagyvárosi, feszült mindennapokat feladva egy vidéki zsákfaluban kezd új életet.

A Kojot főhőse, Bicsérdi Misi a nagyapja temetésére érkezik Tűzkőre, akivel ugyan nem tartotta a kapcsolatot, az mégis ráhagyta a birtokát. Szerelmével, Eszterrel letelepszenek, majd Misi hozzálát a ház kibővítéséhez, ám a helyi Döbrögi, aki egy svéd multinak adja el a völgyet, az ő örökségére is szemet vet. Ezt Misi azonban nem hagyhatja annyiban.

"A főhős beleáll a helyzetbe, ahol vagy megszületik egy férfi, vagy elbukik, de megtesz mindent, amit csak tud" – mesélte Kostyál a forgatások kezdetén a film.hu-nak, aki nemcsak rendezte, hanem Csoboth Attilával fényképezte is a filmet. A forgatókönyvet az elsőfilmes rendező ötlete nyomán Lengyel Balázs, Lovas Balázs és Kostyál írta.

A Kojotban zömében kevésbé ismert, határon túli színészek szerepelnek majd, a rendező ugyanis szándékosan ódzkodott a már bejáratott arcoktól: a főszereplőt így Mészáros András, párját Dobra Mara, a helyi kiskirályt Kovács Frigyes, annak fiát pedig Mátray László alakítja. A több mint 320 milliós filmalapos támogatásból megvalósuló film két producere a közelmúltban filmes botrányba keveredett Kálomista Gábor és Helmeczy Dorottya.

A Kojotnak hétfőn indult el a Facebook-oldala és a YouTube-csatornája is, ahol már egy rövidke kedvcsinálót is láthatunk, amelyben az erdélyi Mátray László némi csípőspaprikával megbirkózva, könnyezve és verítékezve illusztrálja, milyen erős lesz a film. Így ni:

Mátray hősies küzdelme a paprikával valószínűleg jól rímel a film egyik üzenetére is, a westernfilmeken nevelkedett Kostyál ugyanis szeretne a férfiak tunyasága ellen is tenni a Kojottal. Szintén a film.hu-nak mondta: "Olyan filmet szeretnék, amiben a hősök kiállnak magukért és egy ügyért. Van erejük és bátorságuk felvenni a kesztyűt, és ebben társakra is akadnak. Mert ez az, amit nem látok Magyarországon. Széthúzás van körülöttünk, mindannyian csak pampogunk, mondjuk a Facebookon, posztoljuk az okosságokat, közben meg homokba dugjuk a fejünket."

A film 2017. február 16-tól látható majd a magyar mozikban.