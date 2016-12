Két év múlva jön az utolsó Expendables

A harmadik Feláldozhatók-film óta mindig jönnek a pletykák, hogy még egy utolsó felvonás belefér a veterán akciósztároknak, de csak most derült ki a Hollywood Reporternek köszönhetően, hogy hivatalosan is lesz negyedik film, ami egyben a búcsú is a hősöktől.

A negyedik Feláldozhatók-film német nyelvű területeken való forgalmazását a Splendid Film nevű cég szerezte meg, mivel az eddigi három film kifejezetten jól teljesített a saját piacukon. Az már más kérdés, hogy az első rész erős nyitása (274,4 millió dollár globálisan 80 milliós büdzséből) óta a folytatásokat egyre kevesebben nézik, de ez csak Amerikára igaz, mert a második részt lehet kevesebben nézték a tengerentúlon, de világszerte 314,9 millió dollárt hozott. Az első nem korhatáros Expendables, a harmadik rész azonban már nem ment annyira jól, és összesen 214,6 millióra volt csak jó globálisan, pedig ebben már benne volt mindenki Wesley Snipestól Mel Gibsonon át Harrison Fordig.

A negyedik, egyben befejezőrész 2018-ban érkezhet, és egyelőre mást nem lehet hallani azon kívül, hogy állítólag a film egy részét Kínában forgatják, és a hírekkel ellentétben nem szerepel majd benne Manny Pacquiao világbajnok bokszoló.