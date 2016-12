Megint Scorsesével forgathat DiCaprio

Lehet, hogy Martin Scorsese már 74 éves, de ez még nem gátolja meg abban, hogy közel fél tucat filmes projekten dolgozzon. Ugyebár ott van az Oscar-esélyes Némaság, amit hamarosan bemutatnak, Robert DeNiróval és Al Pacinóval dolgozik a The Irishmanen, illetve benne van egy Fran Sinatra-életműfilm, illetve Evel Knievel kaszkadőr történetét feldolgozó moziban. Most pedig a Consequence of Sound írja, hogy nagyban dolgozik Az Ördög a Fehér Városban c. regény adaptációján is Leonardo DiCaprióval.

Erik Larson 2003-as regénye arról az H.H. Holmes nevű sorozatgyilkosról szól, aki az 1893-as világkiállítást arra használta ki, hogy a hotelszobájába csaljon embereket, majd megölje őket. A Wikipédia szerint Holmes közel 200 emberrel végezhetett. Scorsese adaptációjában Leonardo DiCaprio játszaná a gyilkost, ami a hatodik alkalom lenne, hogy a színész és a rendező közös nagyjátékfilmen dolgozik.

Mindeközben a The Irishmanről azt írják, hogy DeNirót digitálisan teszik benne fiatalabbá. A film a hírhedt bérgyilkosról, Frank “The Irishman” Sheeranről szól, aki 25 embert ölt meg, és állítólag benne volt Jimmy Hoffa 1975-ös eltüntetésében is. Sheerant DeNiro játssza, és a karakter fiatalkori jeleneteihez nem egy másik színészt kerestek, hanem a Cinema Blend interjúja szerint digitálisan teszik fiatalabbá a színészt. Gaston Pavlovich producer szerint DeNiro pontosan úgy fog kinézni digitálisan fiatalon, mint anno a második Keresztapában.