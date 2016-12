Újabb nagy név csatlakozott az Alienhez

Ahhoz képest, hogy jövő májusban már a mozikban lesz az Alien: Covenant, még mindig nem jött ki rendes előzetes a filmhez. Ezen kicsit most könnyített a Fox annyival, hogy kikerült pár új forgatási kép a filmből, illetve az is kiderült, hogy egy ismert színész is csatlakozott a stábhoz.

Ridley Scott a forgatáson

James Franco állítólag Bransont, a Covenant űrhajó kapitányát és Katherine Waterston karakterének a férjét alakítja, amiről már korábban hallani lehetett különböző rajongói fórumokon, de a színész csak most erősítette meg egy interjúban.

A sztori szerint a Covenant űrhajó kiköt egy távoli bolygón, ami tökéletes élőhelynek tűnik, de persze kiderül, hogy egy Alien-filmről van szó, és nyilván minden pokollá válik. A bolygón végül csak a Michael Fassbender által alakított Davidet találják, akit ugyebár ismerhetünk a Prometheusból.

A film Twitter-oldala hétfő óta számkódokkal ellátott fotókat kezdett el posztolni. Az egyik képen magas fűben katonák, a másikon pedig hibernálókapszulák láthatók.