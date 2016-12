Újraforgathatná a Dűnét az Érkezés és az új Blade Runner rendezője

A Variety nemrég számolt be arról, hogy a Legendary nevű filmes produkciós cég megegyezett Frank Herbert örököseivel, és megszerezte a kultikus Dűne című sci-fi regény jogait. A Legendary nem is csak egy filmet szeretne forgatni belőle, de tévés projektek készítésére is engedélyük van.

A Variety meg nem nevezett forrásokra hivatkozva most azt írja, az új film rendezője az utóbbi évek egyik legfelkapottabb rendezője, a kanadai Denis Villeneuve lenne. Villeneuve az olyan kisebb költségvetésű filmek után, mint a Felperzselt föld, a Fogságban vagy a Magyarországon nem is forgalmazott, fura, csavaros művészfilm, az Enemy, megrendezte a Sicariót Emily Blunttal a főszerepben. A drogháborúról szóló filmet három Oscarra jelölték, és onnantól minden ajtó megnyílt előtte.

Ő rendezte az idei év egyik legnagyobb közönségsikerét, az Érkezés című sci-fit, ami már a költségei dupláját hozta a pénztáraknál. Egy év múlva mutatják be a Szárnyas fejvadász általa rendezett folytatását, a részben Magyarországon forgatott Blade Runner 2049-et, Harrison Forddal és Ryan Goslinggal. Ezek után nem lenne meglepő, ha őt kérnék fel egy újabb, a Szárnyas fejvadászhoz hasonlóan kultikus sci-fi, a Dűne újraélesztésére is.

A Variety információi mindenesetre egyelőre nem hivatalosak. A filmmel viszont már hivatalosan is kapcsolatba hozott producerek igazi nagyágyúk. Köztük van Thomas Tull, aki olyan filmeket hozott tető alá, mint az Eredet, a Csillagok között, A sötét lovag vagy a 300; Mary Parent (A visszatérő, Tűzgyűrű, Kong: Koponya-sziget); és Cale Boyter (Pillangó-hatás, Erőszakos múlt). A Variety informátorai arra még nem tudták a választ, Villeneuve vajon a tévés projektekben is érintett lesz-e, vagy a tárgyalások csak a film elkészítéséről szólnak.

A jövőben, egy sivatagbolygón játszódó Dűnéből a hetvenes években a legendás chilei avantgárd filmes, Alejandro Jodorowsky szeretett volna tízórás filmet forgatni olyan emberekkel, mint Salvador Dalí, Orson Welles, David Carradine, Geraldine Chaplin, Alain Delon vagy Mick Jagger. A projektből nem lett semmi.

Később, 1976-ban a legendás Dino De Laurentiis szerezte meg a jogokat, aki pont Ridley Scottot, a Szárnyas fejvadász rendezőjét kérte fel a film megrendezésére, aki végül, a lassú előkészületek miatt hét hónap után otthagyta a produkciót. Mielőtt a jogok lejártak volna, a producer felkérte David Lynch-et a rendezésre, így végül 1984-ben végre bemutatták a Dűnét, ami viszont akkoriban bukásnak számított: alig 30 millió dollárt szedett össze, és a kritikusok sem szerették. Csak jóval később vált belőle kultfilm.