Korhatáros lesz a Szárnyas Fejvadász folytatása

Várhatóan korhatáros, egész pontosan R-besorolású, lesz a Blade Runner 2049, azaz a Szárnyas fejvadász második része. Ezt maga Denis Villeneuve szellőztette meg egy a Screen Dailynek adott interjúban. "A producerek előszeretettel emlékeztetnek rá, hogy ez lesz az egyik legdrágább korhatáros független film, ami valaha készült" – mondta a rendező.



Villeneuve arról is beszélt, hogy csak nagyon kevés CGI lesz a filmben, mivel fontosnak tartotta, hogy a nézők valódi élményt kapjanak, illetve hogy akár további Blade Runner-filmeket is el tudna képzelni. "A Szárnyas fejvadász akár folytatódhatna is. Meglátjuk, a mostani rész hogyan sikerül" – mondta.

Már azt is tudni, hogy már javában folynak a Magyarországon forgatott film utómunkálatai, és október hatodikán kerülhet majd az amerikai mozikba. A hét elején már kijött a film első előzetese is, amiben Ryan Gosling és Harrison Ford mellett az MTV-székház aulája és az ötödik kerületi Honvéd utca is feltűnik.

A film sillabusza szerint a sztori a következő: "30 évvel vagyunk a Szárnyas fejvadász történései után. A Los Angeles-i rendőrségnek új blade runnerje van, K (Ryan Gosling), aki rábukkan egy rég eltemetett, nagy horderejű titokra, ami romba döntheti a társadalmat. K a nyomozás során a 30 éve eltűnt Rick Deckard (Harrison Ford) nyomára bukkan."

A szereplők között ott lesz még Robin Wright, Dave Bautista, Ana de Armas, Mackenzie Davis, Lennie James és Jared Leto is. Az "R rating" pedig egész pontosan azt jelenti, hogy 17 éven aluliak kizárólag nagykorú felügyelete mellett tekinthetik meg a filmet.