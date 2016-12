Ez lesz az egyik kedvenc filmünk 2017-ben

A kritikusok imádják, egyenesen az év legjobb filmjeként emlegetik, Barry Jenkins Holdfény (Moonlight) című filmjét. Csak néhány számadat: 98 százalékon áll a Rotten Tomatoes oldalon, 8.7 ponton az IMDb-n, és 99-en a Metacriticen, amivel az oldal történetének negyedik legmagasabb pontszámával büszkélkedhet.

A Holdfényt egyenesen 2016 legjobb filmjének nevezte például a Quartz, valamint első helyen végzett a Guardian és az IndieWire évvégi filmes listáin is, amivel olyan filmeket utasított maga mögé, mint a Ryan Gosling-féle Kaliforniai álom, a cannes-i vetítés alatt többször is megtapsolt Toni Erdmann, vagy a Szárnyas Fejvadász folytatásán dolgozó Denis Villeneuve Érkezés című filmje.

Jenkins moziját hat kategóriában is Aranyglóbuszra jelölték december első felében (legjobb dráma, legjobb rendezés, legjobb forgatókönyv, legjobb zene, legjobb férfi és női mellékszereplő), vagyis csak egyetlen jelöléssel maradt le a legnagyobb Oscar-esélyesként emlegetett Kaliforniai álom mögött. Szintén beszédes információ, hogy az afroamerikai filmkritikusok díjátadóján is a legjobb filmnek választották, és itt, valamint a női és a New York-i kritikusok átadóján is begyűjtött egy rakás díjat.

A filmet nálunk február 16-án fog majd mozikba kerülni, addig is itt van hozzá egy magyar feliratos előzetes, amit nálunk lehet először látni: