Kőkemény szuperhősfilm lesz gyerekkorunk ciki sorozatából

Szuperképességekkel megáldott kamaszok mentik meg a világot a Breaking Bad főszereplőjétől a Power Rangers új előzetesében.

Már két és fél éve belevertük a fejünket az asztalba amiatti elkeseredésünkben, hogy még a Power Rangers nevű, igazából már gyerekként is elég ciki akciósorozatból is reboot készül. De akkor még volt rá némi esély, hogy mégis meghiúsul a terv. Most már nincsen, és ezt az új, nemzetközi trailer is egyértelművé teszi.

És bár a főgonoszt A-listás sztár, a Breaking Bad főszereplője, Bryan Cranston játssza majd (amiben az a minimálisan vicces, hogy a szuperhősök egyikét Billy Cranstonnak hívják a történet szerint), és játszik még benne Elizabeth Banks is, azért a Power Rangerst az alkotók sem szánják az olyan gigantikus blockbusterek konkurenciájának, mint a Bosszúállók- vagy a Batman- és Superman-filmek. A rendezője a gyakorlatilag teljesen ismeretlen, dél-afrikai Dean Israelite, a power rangereket pedig Naomi Scott, Dacre Montgomery, Becky G., Ludi Lin és RJ Cyler játsszák, akikről lényegében annyit érdemes elmondani, hogy RJ Cyler szerepelt az Én, Earl és a csaj, aki meg fog halni című filmben.

A filmet március 24-én mutatják be Amerikában.