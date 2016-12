Oda merészkednek, ahonnan még senki nem tért vissza

Igaz történet alapján készült film Z elveszett városáról az Amazonas mentén, ahová több mint százan indultak bizonyítékot keresni a hely létezésére, de szinte senki nem tért vissza.

2009-ben jelent meg, és azonnal bestsellerré vált David Grann saját történetéről beszámoló, nem fikciós könyve, a The Lost City of Z. Grann azt az utat járta végig, amire először a brit felfedező, Percy Fawcett indult el 1925-ben. Fawcett és fia Z elveszett városát akarta megkeresni az Amazon mentén, de sosem tért vissza az útról, ahogyan elveszett az a száz ember is, aki a későbbi évek során az ő keresésére indult. Grann is bejárta az utat, és új bizonyítékokat talált arra, hogy a rejtélyes város tényleg létezhetett.

A regény tucatnyi elismerést bezsebelt, nem csoda, hogy film is készült belőle. Bár eleinte felmerült, hogy a főszereplő Brad Pitt vagy Benedict Cumberbatch lehetne, végül a Tűzgyűrűből ismert Charlie Hunnammel forgatták le az első előzetese alapján leginkább az Apokalipszis mostra emlékeztető filmet.

A filmet a viszonylag ismeretlen James Gray rendezi, aki korábban olyan filmeket rendezett, mint a Két szerető Joaquin Phoenixszel és Gwyneth Paltrow-val, vagy Az éjszakai urai Joaquin Phoenixszel, Mark Wahlberggel és Eva Mendesszel. A filmben szerepel még Tom Holland, Sienna Miller és Robert Pattinson is.



Amerikában április 21-én lesz a premier, magyar bemutatóról egyelőre nincs hír.