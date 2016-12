Végre belenézhetünk az új Alien-filmbe

Az Alien: Covenant egyszerre két lovat fog megülni, folytatni fogja a Prometheus történetét (ott is volt a fotókon és az előzetesben is David, az android), de tovább fogja vinni az Alien-filmek tradícióját is, nevezetesen hogy szörnyű, péniszfejű lények mészárolnak le benne embereket. Egészen jól fog ez menni, már ha lehet az első előzetesnek hinni:

Aminek egyébként kicsit fura a hangulata, mert egyrészt benne van tényleg a Prometheus hűvössége, és az első kettő Alien-film melós hangulata is. A történet a Covenant nevű hajó legénységéről szól, akik egy csodás bolygón megtalálják a tökegyedül tengődő Davidet. És az előzetes szerint sikerült rálépniük valami petére, amiből fekete trutyi száll majd valakinek a fejébe, illetve lesznek tojások is, amikből kipattannak majd az arctámadók. A szereplők között ott van Katherine Waterston, Danny McBride, James Franco, és Michael Fassbender.

A magyar premier 2017. májusában lesz.