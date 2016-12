Kizárólag folytatás lehet a Szörnyecskékből

Évek óta húzódik már, hogy lesz-e folytatása a klasszikus Szörnyecskéknek, amivel kapcsolatban mindig felmerülnek pletykák, de aztán hónapokig nem történik semmi. Most a Bleeding Cool írja, hogy az eddigi két Szörnyecskékben szereplő Zach Galligan mesélt arról, hogy egyáltalán nincs lefutva a franchise felélesztésének kérdése.

A Szörnyecskék nem csak azért különleges, mert horrorral próbálta keverni a klasszikus karácsonyi filmek hangulatát, hanem azért is, mert az első film forgatókönyvét Chris Columbus írta, aki ugyebár jóval később befutott rendező lett a Reszkessetek, betörők!-nek és a Harry Potternek köszönhetően. Galligan rá hivatkozva mondta azt, hogy annak idején Columbus nem érzett komolyabb potenciált a Szörnyecskékben, ezért is lépett le a folytatás előtt, de most már látja, mit kell csinálni.

Fotó: outnow.ch

Galligan nyilatkozata alapján úgy tűnik, hogy Steven Spielberg és Chris Columbus tényleg dolgozik valamiféle új Szörnyecskék-filmen, amiben feltűnnének régi és új szereplők is. Utóbbi állítólag ki is jelentette, hogy szó sem lehet rebootról vagy remake-ről, a Szörnyecskék 3 a jelen időben játszódik majd az eddigi sztorit követve. Állítólag már az írók is megvannak, és Columbus és a Warner nagyon szeretné a filmet, mert a Szörnyecskék 2 bukása baromira zavarja a rendezőt.