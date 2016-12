10 órás westernt forgatna jövőre Kevin Costner

Kevin Costner nevét utoljára 2003-ban lehetett összekötni a westernekkel, amikor az általa rendezett Open Range-be szerepelt is Robert Duvall mellett. A Variety egyik podcastján, a Playbacken arról beszélt, hogy még mindig nagy szerelmese a műfajnak, sőt nyilatkozatában a westernt egyenesen Shakespeare szintjére emelte fel.



Amikor arról kérdezték, hogy tervez-e bármilyen filmet forgatni a témában, azt nyilatkozta, hogy egy 10 órát lefedő története van, amit legszívesebben három vagy négy részre bontana, és féléves különbséggel hozna ki, de akár sorozatként is el tudná képzelni a történetet valamelyik csatornán.



Bár izgalmasnak hangzik a koncepció, úgy tűnik a filmgyártókat egyelőre nem hozta nagyon lázba a történet, így elég kicsi a valószínűsége, hogy jövőre ebből bármit is elkezdenek forgatni.