Haláluk előtt még elkészült egy film Carrie Fisherről és édesanyjáról

Egymásra voltak utalva, és mindketten szenvedtek Fisher betegségétől. A róluk szóló dokumentumfilmet pár fesztiválon már meg lehetett nézni.

Egyelőre nem tudni, mi lesz a sorsa annak a dokumentumfilmnek, amelyet az HBO készített a Csillagok háborúja Leia hercegnőjeként is ismert Carrie Fisherről és édesanyjáról, a hollywoodi legendáról, Debbie Reynoldsról, miután a két színész két nap leforgása alatt meghalt – írja a The Washington Post. A Bright Lights: Starring Debbie Reynolds and Carrie Fisher című film már elkészült, eredetileg valamikor tavasszal mutatta volna be a csatorna, de hogy a két tragédia miatt módosítanak-e a terveken, azt nem árulták el a lapnak.

A film készítői, a New York-i Fisher Stevens és Alexis Bloom nem adnak interjút, így a jövőről ők sem beszéltek. Mindenesetre a filmet néhányan már láthatták, mivel bemutatták a Cannes-i Filmfesztiválon és egy New York-i fesztiválon is.

Korábban, a bemutatókor az alkotók azt mondták, az egész film Carrie Fisher ötlete volt: azt szerette volna megörökíteni, ahogyan édesanyja két évvel ezelőtt, 82 évesen élete utolsó nyilvános fellépésén vesz részt, egy életműdíj átvételekor Las Vegasban.

„Megtörhetetlennek látszik kettejük szeretetteli egymásrautaltsága” – írta a filmről a The Hollywood Reporter annak bemutatója után. A Bright Lights a két nő életének összefonódását próbálja bemutatni: az utolsó években Fisher és Reynolds egy Beverly Hills-i házban, egymás szomszédjaiként éltek. A film egyszerre szólt arról, hogy a romló egészségi állapotú Reynolds lesz-e elég jól ahhoz, hogy részt vegyen a tiszteletére rendezett eseményen, és arról, hogyan nehezíti meg kettejük életét Carrie Fisher mániás depressziója, amelyről több könyvében és több show-ban is vallott.

„A film elsősorban az ő kapcsolatukról és szeretetükről szólt, még akkor is, ha a show business rányomja a bélyegét mindenkire és minden kapcsolatra, és abban is biztos vagyok, hogy ezt valamilyen szinten ők is igaznak érezték a saját családjukra. A középpontban mégis a szeretet állt, és ez kettejük között töretlen tudott maradni” – nyilatkozta Alexis Bloom, az egyik rendező korábban a Los Angeles Timesnak.

Carrie Fisher december 23-án kapott szívinfarktust egy repülőút során, és 27-én halt meg egy Los Angeles-i kórházban. Édesanyja a temetését szervezte, amikor – és ezt még a tudósok is alátámasztják – másnap belehalt a bánatba. Utolsó szavai a fia szerint ezek voltak: „Carrie-vel szeretnék lenni”.