James Franco nagyon szeretné, hogy nevessünk rajta

Vannak azok a filmek, amikről a mozijegy vásárlás pillanatában tudjuk, hogy mit is fogunk kapni. A Miért pont ő? is abszolút ilyen. Ha valaki látta az előzetest abból minden lényegi információt megkapott a filmről. Van Stephanie (Zoey Deutch) egy 22 éves lány, aki távol a szüleitől, a messzi Kaliforniában jár egyetemre, karácsonykor pedig végre bemutatja szüleinek a barátját, aki egyáltalán nem a lányos apák álma. James Franco alakítja Lairdet, aki egy telefonos applikációnak köszönhetően lett milliomos a harmincas évei közepére. Stephanie-nak meggyőződése, hogy aranyszíve van, pedig trágár és tele van tetoválásokkal, úgyhogy az apukának, Bryan Cranstonnak, fel van adva a lecke, hogy megbarátkozzon az udvarlóval, a film pedig ennek a találkozásnak a kellemetlen pillanataiból próbálja kihozni a maximumot. Van itt kínos szexuális helyzet, drogos kaland és egy nagyon modern vécé is, amivel több szereplőnek is van saját "nagy jelenete".

A rendező John Hamburg, akinek az IMDb oldalára egy pillantást vetve láthatjuk, hogy ő írta az Apádra ütök és a Vejedre ütök című filmek forgatókönyvét is, amik ehhez egészen hasonló felállásban eresztették egymásnak Ben Stillert és Robert De Nirot. A legnagyobb különbség, hogy ott Stiller karaktere volt az abszolút főszereplő, itt viszont Stephanie lenne a kulcs, akin keresztül ismerjük meg az édesapját, illetve a barátját is. Neki a legfőbb érdeke, hogy a két férfi az életében kijöjjön egymással. Deutch karakterét azonban nem így kezeli a film, nem kerülünk hozzá közelebb, sőt, nagyjából semmi nem derül ki róla. Nem ő az egyetlen, gyakorlatilag senki mást nem ismerünk meg jobban.

Ennyit ér Rotten Tomatoes: 33% Metacritic: 40/100 IMDb: Index.hu: 5/10

Hiszen a vicces jelenetek kellenek, azért vették meg az emberek a jegyet, bár talán mindenki meglett volna a japán vécén kínos kalandokat átélő Bryan Cranston vagy Megan Mullally (ő játssza az anyát) jelenetei nélkül. Nekik nagyjából ennyi lehetőségük van a bolondozásra, mert egyébként minden poén Franco karakterének jut. Egy kicsit lehet még nevetni Gustavon is, aki Laird inasa/ barátja és Keegan-Michael Key alakítja, aki az itthoni közönség számára nem túl ismert, de az USA-ban évek óta a legjobb komikusok között tartják számon. Kettőjüknek vannak vicces pillanataik, de ez összességében kevés.

A legnagyobb veszély a filmmel az, hogy Franco szinte teljesen szabadon élheti ki magát, amit nem fog mindenki egyformán viccesnek találni. Cranston apósként reagálásra van kárhoztatva, ráadásul ahogy megismerjük, inkább tűnik egy tutyimutyi figurának, aki hamar elveszíti az irányítást. Ez pedig a legnagyobb eltérés az Apádra ütök filmekhez képest.

A Miért pont ő? igyekezett aktuális poénokat is tenni a filmbe, illetve az amerikai középosztálynak ismerős helyzeteket bevenni a történetbe. A hazai szinkron miatt nem lehet egyértelműen megmondani, hogy mennyi olyan veszett el, amit esetleg nem értett volna a közönség. A film rögtön egy "Netflix and chill"-utalással kezd, amit megpróbáltak meghagyni magyarul is, de nem tudom, hogy a film idősebb közönségének mennyire jön át, hogy ez pontosan miért is jelenti azt, amit. (Azt jelenti egyébként, hogy az ember Netflix-nézés ürügyén átmegy valakihez, és hát nézés helyett inkább szexelnek egyet, és ettől a magyarázkodástól most én is öregnek érzem magam - A szerk.)

Az apa idejétmúlt foglalkozását, miszerint papírgyára van, nem igazán bontják ki, és minden problémára elég filmszerű a megoldás, bár 1-2 kiszólás kapcsán talán Donald Trump megválasztott amerikai elnök is elismerően csettintett volna, aki minden erejével azon van, hogy az amerikai cégek amerikai gyárakat létesítsenek ahelyett, hogy Kínában termelnének. Ez ott finoman megbújik a háttérben, minden más a karaktereket érintő mélyebb mondanivaló mellett, és a filmnek nem igazán áll szándékában bármit is kezdeni velük. Amíg vannak a poénok, addig lehet, hogy ezzel nincs is baj, de sajnos a Miért pont ő? elég kevés igazán vicces pillanatot hozott ki az alaphelyzetből. Így pedig marad James Franco, aki nem ezzel a szereppel fogja magához édesgetni azokat, akik a hátuk közepére sem kívánják.

Ha karácsonykor ki akarunk szakadni a saját családunkból és egy másik, kitalált famílián szeretnénk szórakozni, akkor jól jön, ha a film a kakis-pisis poénokon túlmenően is tud valamit mondani. A Miért pont ő?-ben megvoltak a lehetőségek arra, hogy valami érdekesebb köntösbe csomagoljon egy olyan alapfelállást, ami annyira azért nem túl izgalmas.