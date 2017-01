A Deadpoolt töltötték le a legtöbben tavaly

A torrentezők amúgy is imádják a szuperhősfilmeket, de egyébként is mindig azokat a filmeket töltik le a legtöbben, amelyeknek a legnagyobb volt a mozis bevétele is. Azért van néhány kivétel.

A Torrentfreak az idén is közzétette a legtöbbek által letöltött filmek listáját, bár ezúttal nem tudták pontosan megállapítani, melyiket hányan töltötték le, mivel a torrentezésben történt mostanában néhány technikai újdonság, ami nehezebbé teszi a pontos követést.

Az azért így is biztos, hogy több millióan töltötték le a listavezetőt, a Deadpool című szokatlan és épp ezért még a stúdiót is meglepően jól teljesítő szuperhősfilmet, amelynek a mozis forgalmazása is majdnem 800 millió dollárt hozott, ami abszolút váratlan egy semmilyen sorozatba nem illeszkedő és nem is a legnépszerűbb hősökről szóló filmtől.

És persze nyilván nagy az átfedés a torrentezők és a geekek között, valószínűleg nemcsak ezért szerepel a legtöbbet letöltött filmek dobogóján három szuperhősfilm (és még kettő a listában), hanem azért is, mert minden évben azokat a filmek mennek a legnagyobbat a torrentoldalakon, amelyek a moziban is felrobbantják a kasszákat. A második helyezett Batman Superman ellen majdnem 900 millió, a harmadik helyezett Amerika Kapitány: Polgárháború pedig csaknem 800 millió dollárt hozott.

A listán összesen egy kivétel erősíti a szabályt: a Függetlenség napja folytatása a kasszáknál leszerepelt, 400 milliót sem hozott, de azért ez a film az, amelyet a 7. legtöbben töltöttek le. Szintén kivétel a Zootropolis című animációs film, amely az év harmadik legnagyobb bevételét hozta, a tízes torrentlistára mégsem fért fel.

A Torrentfreak egy másik komoly kérdéssel is foglalkozik: bár tavaly hatalmas botrányt jelentett, hogy az Oscar-díjakról döntő bizottság számára kiküldött DVD-k közül többet még a mozibemutató előtt megosztottak torrenten, most viszont még alig kerültek ki ilyen filmek.

A legismertebb, az ilyen release-ekért felelős torrentcsoport, a Hive-CM8 nemrég közölte: idén kicsit visszavettek, és nem akartak a tavalyi hasonló balhét, mert felismerték, hogy hiba volt ilyen hamar kitenni a netre a filmeket, de most már, így karácsony után hamarosan indítják a torrentözönt.

A tíz legtöbbet torrentezett film 2016-ban: