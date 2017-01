Kihátrálhat a The Batman-film mögül Ben Affleck

Rosszabbul haladnak a következő Batman-film előkészületei, mint gondoltuk, Affleck pedig kényes: ha nem megy minden úgy, ahogy szeretné, feláll a rendezői székből.

Régóta lehet tudni, hogy a DC Comics a Batman Superman ellen után készít egy új, „szóló” Batman-filmet, amiben az előző film denevérembere, Ben Affleck nemcsak a főszereplő lesz, de a rendező is, sőt, a forgatókönyvírásból is kiveszi a részét. A film nem valamelyik korábbi történet folytatása lesz, hanem egy reboot: a készítők nyilatkozatai szerint egyenesen az „alapvető”, „definitív” Batman-filmet szeretnék leforgatni, aminek ennek szellemében a címe is egyszerűen The Batman lenne.

Affleck pedig mindeddig nagyon optimistának tűnt, a Varietynek például azt mondta, "A forgatókönyv lezárásán dolgozunk. Nagyon izgatott vagyok", egy másik interjúban meg azt, hogy "Hamarosan minden összeáll."

Most viszont a The Guardian készített vele interjút az irodájában, ahol ott lóg Batman jelmeze az előző filmből, de arról, hogy ő rendezi a The Batmant, csak ennyit mondott: "Ez lenne az elképzelés. De ez még nem egy eldöntött dolog, forgatókönyv sincs. Ha nem jön össze minden úgy, hogy szerintem is nagyszerű legyen a végeredmény, nem fogom megcsinálni."

Affleck korábban is többször elmondta, hogy "nem akarja erőltetni" a dolgot. Hasonlóan nyilatkozott korábban az Entertainment Weeklynek is: "Nem fogok sem megírni, sem megrendezni semmit, amiről nem gondolom azt, hogy érdemes lenne belőle filmet készíteni."

A The Batman sztorijáról az eddigi hírek alapján annyit lehet tudni, hogy bár átvenne pár dolgot a képregényekből, azért saját sztorit mutatna be, egy része az Arkham Elmegyógyintézetben játszódna, szerepelne benne szinte az összes eddigi főgonosz, és felbukkan benne Halálcsapás (Deathstroke), akit a True Bloodból vagy a Magic Mike XXL-ből ismert Joe Manganiello fog játszani.