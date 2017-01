Oké, elmegyek veled vacsorázni, de csak azért, mert éhes vagyok

Új és hosszabb trailer érkezett A sötét ötven árnyalatához, és Christian mindent bedob benne, hogy visszaszerezze Anastasiát - de minden mesének van egy sötét oldala is!

Bár az első előzetes még szeptemberben kijött a filmhez, most az ABC egyik legnézettebb sorozata, a The Bachelor szünetében mutattak be egy újat, mely inkább koncentrál Christian és Anastasia viszonyára, mint az első.

Így például láthatjuk, hogy utóbbi csak azért mond igent a férfi vacsorameghívására, mert éhes. Őrület! És akkor a zuhanybeli erotikus jelenetről nem is szóltunk, miközben Taylor Swift és Zayn Malik éneklik a közös slágerüket.

A filmet James Foley rendezi, a főszerepet Jamie Dornan és Dakota Johnson alakítják, de látható lesz benne Hugh Dancy, Eric Johnson, Jennifer Ehle, Luke Grimes, Rita Ora, Victor Rasuk, Eloise Mumford, Max Martini, Bella Heathcote, Kim Basinger és Marcia Gay Harden is. A bemutató direkt a Valentin-napi hétre lett időzítve: február 9-étől láthatja majd a magyar közönség is.