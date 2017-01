Cuki, rajzolt kutyák nyomták le a Zsivány Egyest

Eladták az utolsó jegyet is 2016-ban, úgyhogy nagyjából győztest lehet hirdetni a magyar mozikban bemutatott filmek közül. Az pozitív fejlemény, hogy hiába tűnik úgy, hogy mindent uralnak a folytatások, a tízes lista helyezettjei közül mindössze három olyan van, ami klasszikus folytatás. Mondjuk ha kicsit tágítjuk a keresési feltételeket, akkor kiderül, hogy valójában csak egyetlen olyan film került be a legjobbak közé, ami nem animációs, és nem is volt semmilyen előzménye könyves vagy filmes értelemben. A Nagyfater elszabadult című taplóvígjátékot leszámítva van itt újragondolt szuperhős (Deadpool) és franchise-kiterjesztés (Zsivány Egyes, Legendás állatok és megfigyelésük) is.

1. A kis kedvencek titkos élete

636 ezer néző

Fotó: Universal Pictures

A cuki állatokat senki sem tudta legyőzni idén a mozikban. Az Illumination Studios még nem számít olyan közismert márkának, mint mondjuk a Pixar, de még néhány ilyen év, és ez is eljöhet. A magyarok nagyon szeretik a stúdió filmjeit, tavaly a Minyonok is egészen elképesztő sikerszériát produkált a magyar mozikban, de A kis kedvencek bármennyire is nagyot szólt, pont százezer nézővel tudott kevesebbet, mint tavaly a Minyonok. Kritikánkban azt írtuk a filmről, hogy a mindent elárasztó cukiság mellett maximum csak néhány közhelyre futotta az alkotóknak, amitől nem lett a kedvencünk. A közönségnek azonban a cuki látványvilág pontosan elég volt, hogy mindenki el akarja vinni rá az összes gyerekét, amivel sikerült az év legjobb eredményét produkálni.

2. Zsivány Egyes: Egy Star Wars történet

562 ezer néző

A Zsivány Egyesnek elég volt három hét az évből ahhoz, hogy megmássza az év végi filmes toplistát. Nem tudott felérni a tavaly bemutatott Ébredő Erőhöz, de így is nagyon rövid idő alatt sikerült tisztességes számokat összehoznia. A filmet sokan sokféleképpen próbálták megbuktatni: egyesek zsidó propagandafilmnek tartják, a trumpisták meg egy metafora miatt bojkottálják. Maga a forgatás is elég nehéz szülés volt, valószínűleg a Disney komolyan belenyúlt félúton a projektbe, legalábbis erről árulkodik, hogy az előzetesben több olyan jelenetet és párbeszédet is találunk, amik a filmből kimaradtak. A rajongók azonban így is nagyon elégedettek voltak, ahogy az kritikánkban is olvasható, ahol méltattuk a film merész, sötét tónusát. Podcastben spoileresen is kibeszéltük a filmet, ahol a Zsivány Egyes kevésbé megnyerő tulajdonságai is szóba kerültek. Januárban még beérheti A kis kedvencek titkos életét.

3. Deadpool

430 ezer néző

A Deadpool talán az év legnagyobb meglepetése. Először is azért, mert a 20th Century Fox stúdió, ami sokáig úgy tűnt, hogy csak elrontani tudja a képregényrajongók kedvenc karaktereit, nemcsak jól nyúlt egy alapvetően B ligás hőshöz, de egyszerre nyerte meg magának vele a közönséget és a kritikusokat. Hiába sikerült jól a film előzetes marketingje, ezt a szintű sikert senki sem várta a Deadpooltól. Féltek attól, hogy nem igazán ismert a karakter, hogy Ryan Reynolds nem elég nagy sztár, és attól is, hogy egy korhatáros képregényfilm a legnagyobb öngyilkosság, amire egy stúdió gondolhat. Ehhez képest egyik sem számított, a film pedig a hazai mozikban lenyomta Batman és Superman, illetve Amerika Kapitány és Vasember összebalhézását is.

Nem véletlenül, kritikánkban azt írtuk:

Természetesen már készül a második rész, az viszont nem túl jó hír, hogy az első rész rendezője, Tim Miller már kiszállt a projektből, mert állítólag nem egyeztek a főszereplő/producerrel Ryan Reynoldsszal. A folytatást a John Wickkel már bizonyított David Leitch vette át, úgyhogy hátha nincs minden veszve.

4. Nagyfater elszabadul

350 ezer néző

Fotó: instagram

Az év elején nem gondoltunk volna, hogy Robert De Niro és Zac Efron szóviccekre és altesti poénokra épülő filmje lesz a legnépszerűbb vígjáték, de a Nagyfater elszabadul valamit nagyon elkapott a magyaroknál. Itthon jóval nagyobb siker lett, mint az Egyesült Államokban, ahol nemhogy listavezető nem volt, de a bemutató hete után már nem sokan voltak rá kíváncsiak. Nálunk bezzeg heteken keresztül tartotta magát a bevételi lista elején, úgy tűnt, hogy szájhagyomány útján nagyon jó híre terjed a filmnek. Ilyen bevételi adatok mellett örüljünk, hogy a magyarországi teljesítmény vajmi keveset nyom a latba, mert ha a magyarokon múlna, De Niro már nem is nagyon kapna másféle szerepeket, és soha nem mosnánk le róla, hogy ő Ondókezű Edward. 350 ezer nézőt szerzett összesen, ami a toplista negyedik helyére volt elég. Hála istennek, De Niro legközelebb már Scorsese-vel forgat.

5. Zootropolis – Állati nagy balhé

340 ezer néző

A Disney sikereiről egész évben beszámoltunk, meg arról is, hogy milyen ügyesen sikerült felhúzniuk a Pixar mellé saját animációs stúdiójukat. Ennek a csapatnak a munkája a Zootropolis, ami világszerte rengeteg rajongót szerzett magának, és ebből a magyarok sem maradtak ki. Összesen több mint 340 ezren nézték meg a filmet, amiben az akadémiáról frissen kikerült nyuszika és az őt segítő simlis róka ered az egész várost behálózó összeesküvés nyomába. A futurisztikus nagyvárosban egymás mellett élő ragadozó és növényevő állatok története tele volt rengeteg társadalmi metaforával, amellett, hogy izgalmas és vicces is tudott lenni másfél órán keresztül. Kritikánkban is csak a filmet méltatók sorába tudtunk beállni, ráadásul itt volt az év egyik legviccesebb jelenete is.

6. Bridget Jones babát vár

335 ezer néző

Eddig kellett várni, hogy egy kifejezetten romantikus film is megjelenjen a listán, Bridget Jones emléke pedig, úgy tűnik, nem kopik a magyar emberek szívéből. Hosszabb kihagyás után érkezett a harmadik epizód, ami az Egyesült Államokban például meg is bukott, itthon viszont heteken keresztül kirobbanthatatlan volt az első helyről. (Lásd: „A magyarokat semmi más nem érdekli, csak egy baba” és „Nem bírtak a mesterlövészek Bridget Jonesszal") Végül egészen 260 ezerig ment, és üdítő színfolt a listán, még akkor ha egy „sokat késett harmadik részről” van szó. Maga a film így is ellenállhatatlanul szórakoztatóra sikerült, írtuk kritikánkban.

7. Jégkorszak – A nagy bumm

327 ezer néző

Fotó: outnow.ch

Idén már az ötödik Jégkorszak film érkezett a mozikba, ahol a főszerepet játszó mamutnak és kardfogú tigrisnek ezúttal egy aszteroidától kell megmentenie a világot. Kritikánkban azt írtuk, hogy a sorozatnak már a negyedik része is teljesen felesleges volt, az ötödikről nem is beszélve, de a közönség máshogy gondolta. A film heteken keresztül tartotta magát a lista élbolyában, és végül több mint 330 ezer nézőt szerzett magának. Világszerte ennél jobban esett az érdeklődés a jeges animációs kaland iránt, de még így sincs teljesen kizárva, hogy ne kapjunk egy újabbat a Dreamworks filmjéből. Mi azon az állásponton vagyunk, hogy ne legyen több Jégkorszak.

8. Legendás állatok és megfigyelésük

295 ezer néző

A Harry Potter-széria évekkel ezelőtt véget ért, de J. K. Rowlingnak egy olyan világot sikerült alkotnia, amit a rajongók soha nem akarnak elhagyni. A Warner stúdió számára ez remek lehetőséget kínált, hogy kipróbálják ők is a franchise-kiterjesztést, amikor nem már meglévő filmet folytatnak a jól ismert szereplőkkel, pusztán a világot tartják meg, és abban mesélnek el egy teljesen új történetet. Szerencséjükre maga Rowling is szívesen tért vissza a varázslóvilágba, és korábban jótékonysági céllal kiadott Legendás állatok és megfigyelésük című kötete köré kanyarított egy filmet, amiből – ha minden igaz – további négy készül majd, és nem mindegyiknek ugyanaz lesz a főszereplője. Az amerikai piacon egy fokkal talán nagyobb sikerre számítottak, de a stúdió még így is örülhet annak, hogy nem hagyta veszni az értékes portékáját. A magyarok valószínűleg a folytatásokra is olyan kitörő örömmel ülnek majd be, mint a bemutatkozásra, amiről kritikánkat itt lehet elolvasni.

9. Amerika Kapitány: Polgárháború

283 ezer néző

A Marvel stúdió idén két filmet is bemutatott, és mindkettő jól teljesített pénztáraknál, de egyiknek sem sikerült megszereznie a legnépszerűbb képregényfilm címét. Ezt lenyúlta előlük Deadpool, de így sem kell szégyenkezniük az Amerika Kapitány 287 ezer nézője láttán. Persze mivel itt egy pszeudo-Bosszúállók filmről van szó, ezért talán nagyobbak voltak valamivel az elvárások, de a Disney valószínűleg így sem bánkódik túl sokat az eredmény láttán. Maga a film megosztotta az Indexet is abban a tekintetben, hogy a megjelent kritikában 5/10-es értékelést kapott, és a unalmas és kiszámítható mivoltát hangsúlyoztuk, viszont volt olyan szerzőnk is, akinek az évvégi legjobb 10-es válogatásába is befért a film, vagyis vannak, akik szerint a Marvel sikerszériája idén az egyik legjobban sikerült filmjükkel folytatódott.

10. Suicide Squad – Öngyilkos osztag

256 ezer néző

Fotó: outnow.ch

És még az emberek azt gondolták, hogy a kritikusok tönkre tudnak tenni egy filmet. Úgy tűnik, semmi sem számít a véleményük, ugyanis az Öngyilkos osztag című „filmet” hiába hordta le egy emberként mindenki, például az Index is, senki sem tudta lebeszélni a nézőket a gonosztevőkből összeállított szupercsapatról. Remek számokkal mutatkozott be a mozikban, és heteken keresztül hozta a jobbnál jobb eredményeket. Végül 256 ezer magyar nézőt szedett össze magának, a rendező David Ayer pedig Harley Quinnre épített női gonosztevőkből álló csapat filmjét rendezi majd, vagyis a nézőket leszámítva mindenki jól jött ki ebből a projektből.

Frissítés: A cikk korábbi változatában helytelenül szerepelt a Bridget Jones babát vár nézőszáma.