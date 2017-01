10 film, amit látni kell ezen a télen

Utazók (január 12.)

Nem lehet nem várni az Utazókat, hiszen két olyan szimpatikus fiatal sztár játszik benne, mint Jennifer Lawrence és Chris Pratt. De ami még ennél is fontosabb, hogy ez egy eredeti ötletre épülő sci-fi, amiből egyre kevesebb készül Hollywoodban. A sztori szerint egy 120 éves útra induló űrhajón ketten felébrednek a hibernációból, és nem tudnak visszaaludni. Még kilencven évnyi utazás várna rájuk, tehát az egész életüket egy űrhajón kell leélniük kettesben. És közben persze az is kiderül, hogy nem is véletlen hiba okozta az ébredésüket. Bár a trailerek könnyed románcot ígérnek, az első kritikák egészen másról szólnak. Ezek szerint az Utazók minden, csak nem felhőtlen űrszerelem.

A számolás joga (január 19.)

A tavalyi fehér Oscar-botrány után a stúdiók nem bízták a véletlenre, és készítettek pár díjhajhász filmet fekete színészekkel a főszerepben. A számolás joga rögtön három fekete színésznőnek nyújt lehetőséget a bizonyításra, egyiküket, Octavia Spencert már jelölték is Golden Globe-ra a szerepért. A film az ötvenes években játszódik, és három fekete matekzseni nőről szól, akik részt vettek a NASA űrprogramjában. A cél az volt, hogy az amerikaiak az oroszok előtt juttassanak embert az űrbe. Persze az ötvenes években fekete nőként nem volt könnyű dolguk, hiszen attól még, hogy kihasználták az eszüket, nem ismerték el a jogaikat. A filmben játszik még Kevin Costner és Kirsten Dunst is.

Az éjszaka törvénye (január 26.)

Régóta mondjuk, hogy Ben Afflecknek inkább rendeznie kéne, mint a színészkedést erőltetni. Míg színésznek inkább közepes, addig a rendezései jobbnál jobbak. Az elsőt, a Hideg nyomont Dennis Lehane regénye alapján készítette, és most is vele dolgozott együtt. Az éjszaka törvénye című gengsztertörténetét forgatta le, ami egy Joe Coughlin nevű férfiről szól, aki a bostoni rendőrfőnök fia ugyan, de inkább alkoholcsempész lett Floridában. Egész birodalmat épített abból, hogy Kubából csempészett piát Bostonba a húszas évek alkoholtilalomtól sújtott éveiben. Affleck ezúttal is magára osztotta a főszerepet, a mellékszerepekben pedig olyanokat láthatunk, mint Brendan Gleeson, Sienna Miller, Zoe Saldana és Elle Fanning.

Az alapító (február 2.)

Michael Keaton mostanában nem tud hibázni, tavalyelőtt a Birdmanben, tavaly meg a Spotlightban imádtuk. Új filmjében Ray Krocot, a McDonald's alapítóját játssza. Ő volt az, aki meglátta a fantáziát a McDonald fivérek, Richard és Maurice által 1940-ben létrehozott kis étteremláncban, megvette, és világméretű gyorsétterem-birodalmat fejlesztett belőle. További jó hír, hogy Az alapítót a zseniális A pankrátort is író Robert D. Siegel írta. Az viszont kicsit aggasztó, hogy a rendezői székben A szív bajnokai és a Banks úr megmentése rendezője, John Lee Hancock ül, ezek ugyanis reménytelenül nyálas filmek voltak. De a Meki története van annyira izgalmas, hogy így is van esély egy jó filmre.

T2 Trainspotting (február 2.)

Hát van ember, aki nem kíváncsi arra, hogy mi lett Rentonnal, Spuddal, Begbie-vel és a többiekkel húsz évvel később? Először is élnek, ami nagy csoda, másodszor mostanában a szexiparból szeretnének meggazdagodni. A Tranispotting folytatásában az eredeti stáb összes fontos tagja benne van, a rendező megint Danny Boyle, a főszereplők Ewan MacGregor, Robert Carlyle, Ewen Bremner, a forgatókönyv pedig ismét Irvine Welsh könyve alapján készült. Most is lesz monológ, csak Renton ezúttal arról beszél, hogy ”válaszd az életet, a Facebookot, a Twittert, az Instagramot, és reméld, hogy valahol, valakit érdekelsz”. És persze cucc is van, csak a heroin helyett valami ismertelen szar, amit egy konyhában kotyvasztottak.

Jackie (február 9.)

Bár még hónapok vannak a díjkiosztóig, máris mindenki biztosra veszi, hogy Natalie Portman megkapja élete második Oscarját a Jackie főszerepéért. A film Jacqueline Kennedy first ladyként töltött utolsó napjaira koncentrál, arra, hogy a gyász mellett milyen okosan és gyorsan kezdte el felépíteni a férje legendáját. Eredetileg úgy volt, hogy a filmet a Fekete hattyút rendező Darren Aronofskyval készíti, végül ő csak producer lett, a rendező pedig a Nerudát jegyző Pablo Larrain. A további szerepekben Greta Gerwig, Billy Crudup, Richard E. Grant és John Hurt láthatók.

Arany (február 16.)

A csodás és Oscart érő Mielőtt meghaltam után itt egy újabb igaz történeten alapuló film, amiben Matthew McConaughey döbbenetesen elcsúfítva játszik. De ezzel véget is érnek a hasonlóságok, az Aranyon ugyanis nevetni is lehet. McConaughey egy Kenny Wells nevű férfit játszik, aki pénzzé tette mindenét, és nekivágott Indonéziának, hogy aranyat találjon. Ez annyira jól sikerült neki, hogy seperc alatt kőgazdag lett, amivel a helyi hadsereg, és a Wall Street figyelmét is felhívta magára. McConaughy-t mindenben öröm nézni, az pedig további pluszpont, hogy a rendező Stephen Gaghan, aki a Szirianát is készítette.

Paterson (február 16.)

Adam Drivert mostanában mindenki Az ébredő Erő főgonoszaként, vagyis Kylo Renként tartja számon, de azért tud ő mást is. Amellett, hogy játszik a Némaság című Scorsese-filmben, eljátszotta a Paterson című Jim Jarmusch-film főszerepét is. Paterson főállásban buszsofőr, de titokban költő, aki egy füzetbe írja a verseit, amit soha senkinek nem mutat meg. A film egy hetét követi hétfőtől vasárnapig, hogy bemutassa, “milyen az alkotó ember élete, hogyan születik meg egy műalkotás, és mi teszi a művészt művésszé” - írtuk a film cannes-i bemutatásakor. Jó, ez nem hangzik valami körömrágósan izgalmasnak, de Jarmusch attól Jarmusch, hogy ilyen sztorikból tud emlékezetes filmeket készíteni.

John Wick: 2. felvonás (február 23.)

A John Wick első része igazi meglepetés volt, senki nem várt semmi jót tőle, aztán a kritikusok és a nézők is nagyon megszerették. Nem markolt sokat, csak egy lövöldözős akció akart lenni Keanu Reevesszel a főszerepben, de pörgős volt, önironikus és stílusos. Most itt a folytatás, amiben a kiöregedett bérgyilkos ezúttal Rómában harcol egy nemzetközi bérgyilkostársaság tagjai ellen. Most is lesz cuki kutya, és Keanun még mindig jól állnak a szűkre szabott sötét öltönyök, szóval aggodalomra nincs ok. Ezúttal Laurence Fishburne is szerepel a filmben, ami azt jelenti, hogy a Mátrix-rajongók újra láthatják kettőjüket együtt, ráadásul a film rendezője, Chad Stahelski volt a Mátrixban Reeves kaszkadőre.

A régi város (február 23.)

Ahogy a Jackie főszerepéért Natalie Portman, úgy A régi városért Casey Affleck Oscarját veszik egyre többen biztosra. (Ebbe egyedül Denzel Washingtonnak lehet még beleszólása.) Affleck egy olyan férfit játszik, aki a bátyja halála után kénytelen felelősséget vállani annak kamasz fiáért. Ez pedig azzal jár, hogy vissza kell költöznie abba a kisvárosba, ahol felnőtt, és ahonnan túl sok rossz emléke származik. Akik már látták A régi várost, azt mondják, hogy a bőgés garantált a végén. Február végén ennél jobb program nem is kell.