Carrie Fisher és Harrison Ford románca korántsem volt romantikus

Carrie Fisher váratlan halála előtt nem sokkal jelent meg könyve, a The Princess Diarist, amiben elég sokat elmond magáról, olyan dolgokat is, amikről eddig senki sem tudott. A könyvből elég hamar kikristályosodik, mennyire korai volt neki a Csillagok háborújával bekövetkezett siker és egyáltalán nem volt felkészülve rá. Elmesélte azt is, hogyan alakult ki románca Harrison Forddal. A könyvet a The Verge szemlézte.

A történet egyáltalán nem romantikus, mint Fisher elmondta, a stábpartikon rendszeresen leitatták, ő pedig ivott, pedig nem is nagyon szerette az alkohol ízét, és tudta, milyen rossz hatással van rá. Mégis elvárták tőle hogy igyon, ráadásul sokszor egyedüli nőként vett részt ezeken a bulikon. Amikor részeg volt, sokan rászálltak, egyszerre több férfi megkörnyékezte és azt akarta, hogy menjen el vele. Ekkor lépett közbe úriemberként Ford és kimentette a férfiak gyűrűjéből. Majd kicsivel később behúzta a kocsijába, ekkor csókolóztak először. Annak ellenére, hogy saját bevallása szerint Fisher elmondta neki, hogy nincs abban a helyzetben, hogy megfelelő döntéseket hozzon.

Bár a két színész kapcsolatát mindenki hatalmas szenzációnak tartotta, valójában semmi romantikus nincs benne.

Harrison Ford nős volt, két gyerek apja, amikor elcsábított egy nála 14 évvel fiatalabb, részeg színésznőt, akivel aztán három hónapig kavart.

Fisher szerint csak szex volt közöttük, alig beszéltek, nyilvános megjelenéseken pedig Ford ignorálta őt.

Fisher könyvéből egyértelmű, hogy a színésznő fájdalmasan, reménytelenül szerelmes volt Fordba, és élete végéig nem tudott szabadulni a hatása alól. Évekig reménykedett, hogy elhagyja majd a feleségét miatta, és szeretni fogja őt. Fisher végig magát okolta, amiért nem tudta felkelteni Ford érdeklődését.

Korábbi könyveiben is nagyon őszintén írt életéről, ami nem volt túl boldog. Folyamatosan depressziótól szenvedett, többször volt a kábítószer rabja és túladagolásokat is átélt, megszállottan ügyelt külsejére de sokszor túlsúllyal küzdött, szüleitől elidegenedett, miközben Michael Jacksonhoz melankolikus barátság fűzte.

Fisher december 23-án, egy Londonból Los Angelesbe tartó repülőgépen szívinfarktust kapott, és bár egy ott tartózkodó orvos újraélesztette, négy nap múlva a kórházban meghalt.