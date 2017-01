Rooney Mara szembenéz a szomorú múltjával

Ben Mendelsohn ausztrál színész karrierje során nagyon sok gonosztevőt játszott el, nagyon meggyőzően, valamiért mégis a Bloodline című Netflix sorozat kellett ahhoz, hogy Hollywood felfigyeljen a tehetségére. Ezért a sorozatért kapta meg a legjobb mellékszereplőnek járó Emmy-díjat, a legnagyobb tévés elismerést és valószínűleg ezért kapott kulcsszerepet 2016 egyik legnagyobb filmjében a Zsivány Egyesben.

Legújabb filmje az Una, amihez most érkezett meg az első előzetes, egy kisebb költségvetésű, már-már kamaradarab, ám ebben is egy igencsak kétes életű figurát játszik. A címszereplőt, Unát Rooney Mara alakítja. 13 évesen a szomszéd, Ray (Mendelsohn) szexuálisan zaklatta, évekkel később pedig felkutatja a férfit és mindenféle közlés nélkül beállít hozzá a munkahelyén. Itt rá kell jönnie, hogy az egykori szomszéd azóta teljesen új életet kezdett, már máshogy is hívják. A múltbéli sérelmek azonban nem maradhatnak kimondatlanul. A film a torontói filmfesztiválon szeptemberben már bemutatkozott és a kritikusok különösen a színészi alakításokat méltatták benne.

Ez nem annyira meglepő, hiszen egy színházi darab (Blackbird) adaptációjáról van szó, a rendezőnek, Benedict Andrews-nak, ez lesz az első filmje, eddig főleg színházi munkái voltak. A Mara és Mendelsohn mellett fontosabb mellékszerepben még feltűnik Riz Ahmed, aki a Zsivány Egyes mellett még az HBO Aznap éjjel című sorozatából lehet ismerős.

A film esetleges hazai mozis bemutatójáról nincsenek információink.