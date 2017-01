Nagy éve lehet a Kaliforniai álomnak

Nagyon úgy áll a dolog, hogy óriási meglepetés lenne, ha nem a Kaliforniai álom lenne a 2017-es év legtöbbet díjazott filmje. legalábbis erre utal, hogy a hollywoodi forgatókönyvírók céhe is jelölte a filmet saját díjára, és a Golden Globe egyik nagy esélyese is (Oscarra is jelölik majd és BAFTA-ra is minden bizonnyal). Mi is szerettük.

Az írókat tömörítő WGA (Writers Guild of America) mozifilmes, dokumentumfilmes és tévés kategóriákban hozta nyilvánosságra jelöltjeit. A sorban 69. alkalommal megrendezett díjátadóra február 19-én kerül majd sor New Yorkban és Los Angelesben párhuzamosan (mindkét parton van főhadiszállása a céhnek).

A mozifilmes mezőny eredeti forgatókönyvei közül

a Hell or High Water,

a Kaliforniai álom,

a Loving,

A régi város

és a Holdfény

lett jelölt.

Az adaptált forgatókönyvek mezőnyéből

az Érkezés,

a Deadpool,

a Fences,

A számolás joga

vagy az Éjszakai ragadozó

viheti el a trófeát.

Az írócéh három dokumentumfilm-forgatókönyvet jelölt díjára: az Author: The JT LeRoy Storyt, amely egy kitalált irodalmi alak történetét mutatja be, továbbá a nyolcvanas években Arkansasból kis híján felbocsátott atomrakéta történetéről készült Command and Controlt és az első katonai számítógépes vírusról szóló, Zero Days című munkát.

Ami a tévés díjakat illeti, a legfontosabb kategóriák jelöltjei a következők:

Drámsorozat:

Fglalkozásuk: Amerikai

Better Call Saul

Trónok harca

Stranger Things

Westworld

Vígjátéksorozat:

Atlanta

Szilícium-völgy

Transparent

Unbreakable Kimmy Schmidt

Az alelnök

Újoncsorozatok:

Atlanta

Better Things

Stranger Things

This Is Us

Westworld

Film vagy minisorozat (eredeti):

American Crime

Bizonyosság

Harley és a Davidson-fiúk

Surviving Compton: Dre, Suge & Michel’le

Film vagy minisorozat (adaptált):