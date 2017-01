Brutális szereposztással forgatják újra a Gyilkosság az Orient expresszent

Már Agatha Christie híres regényének 1974-es adaptációja is tele volt olyan sztárokkal, mint Albert Finney, Ingrid Bergman (aki ezért az alakításáért Oscart is nyert) vagy Sean Connery, de most az idénre tervezett remake nagyon úgy tűnik, hogy ezt a gárdát is lepipálja. A Deadline szerint csatlakozott a stábhoz Willem Dafoe is, akivel így bővült az így is parádés szereplőlista.

Dafoe Gerhard Hardmant, az inkognitóban dolgozó detektívet alakítja majd a Kenneth Branagh (Sok hűhó semmiért, Thor, Hamlet, vagy amit akartok) által rendezett filmben. Branagh egyébként nem csak rendezi, hanem szerepel is a filmben, méghozzá Hercule Poirot szerepét osztotta magára. Rajta kívül olyan nagy nevek bukkannak még fel, mint Johnny Depp, Penélope Cruz, Michelle Pfeiffer, Judi Dench, Michael Pena és Daisy Ridley a Star Wars 7-ből.

Ha nem lenne így is elég munkája a projekttel, Branagh producerként is részt vesz a munkálatokban, akihez csatlakozik Ridley Scott és az X-Men-filmekért felelős Simon Kinberg. Hivatalos bemutatót elvileg november 22-re tervezik.