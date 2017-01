Hamarosan kitalálják Leia tábornok sorsát

Carrie Fisher halála az egész világot megrázta, ám a show-nak mennie kell tovább, a Star Wars pedig egy olyan monstrum, amit senki sem állíthat meg. Arról már írtunk, hogy a Disney stúdió egy komolyabb összeget kap a biztosítótól, amiért a Leia tábornokot alakító színésznő elhunyt. Most a Hollywood Reporterben már arról olvashatunk, milyen tervei vannak a Disney-nek a folytatást illetően. (Cikkünkben apró spoilerek találhatóak Az ébredő Erő fordulatairól.)

Fotó: The Walt Disney Company / Lucasfilm Ltd.

Azt már mi is megírtuk, hogy a nyolcadik epizódhoz az összes olyan jelenetet rögzítették, amiben Leia szerepelt. Azt viszont nem igazán lehet tudni, hogy mi lesz az utolsó, 9. epizód történetének a sorsa. Ennek a forgatókönyvét Colin Trevorrow (Jurassic World) és Derek Connolly írja, de arról semmilyen hivatalos vagy félhivatalos információ nincs, hogy pontosan hogyan is állnak vele. Névtelen forrásokra hivatkozva a Hollywood Reporter arról ír, hogy a készítők terveztek egy olyan jelenetet, ahol Luke és Leia újra találkozik, illetve egy olyat is, amiben Leia Kylo Rennel, rég nem látott fiával is újra szembenéz. Ezek meg nem erősített információk, de józan ésszel is kitalálhatóak, viszont nem tudni, hogy ezekből valamelyik szerepel-e a 8. epizódban.

A legfontosabb döntéshozók jövő héten Los Angelesben találkoznak, hogy kitalálják, hogyan kezeljék a helyzetet. Kathleen Kennedy, a Star Wars-filmek első számú producere és Trevorrow valószínűleg közösen hoznak majd döntést.

Van idejük mérlegelni az opciókat. A Hollywood Reporter cikkében felmerül, hogy a Zsivány Egyeshez hasonlóan digitális technikával pótolhatják a színésznőt a nélkülözhetetlen jelenetekben. Ez egy nagyon érzékeny téma, és a cikkben is pusztán egy lehetséges megoldásként szerepel. Viszont ha tényleg úgy alakították a történetet, hogy a 9. epizódban kulcsszerepet kapjon Leia tábornok, akkor az váratlan nehézségeket hozhat az alkotóknak, amiből nehéz lesz jól kijönniük.