Dolph Lundgren és Jean-Claude Van Damme még egyszer együtt feszül majd

Ha rajtam múlt volna, a nyolcvanas-kilencvenes években csak olyan páros főszereplős akciófilmek készültek volna, amikben Chuck Norris, Van Damme, Lundgren, Stallone, Schwarzenegger és néha Kurt Russel szerepelt volna, hogy milyen párosításban, az végül is tökmindegy, a lényeg a hentelésen és az egymásnak vigyorogva odavetett beszólásokon van úgyis. (Nem véletlen, hogy nem Hollywoodban dolgozom.) Ezért örülök nagyon a Black Water című új akciófilmnek, amiben Lundgren és Van Damme izmai ismét egyszerre feszülnek majd meg.

Jean-Claude Van Damme és Dolph Lundgren a kilencvenes években szerepelt már közös filmben, sőt, kettőben is, Tökéletes katona 1-2-ben. Az első kifejezetten szórakoztató volt, a második inkább a Zuzu Petalsszal való beszélgetés és/vagy a sajtreszelővel való rejszolás szintjén mozgott, már ami az élvezeti értéket illeti. Sebaj, Van Damme helikopterrúgásai és Lundgren kifejezéstelen arca a másodikban is hozott pár jó pillanatot, és ha minden jól megy, idén meglesz a harmadik közös meló is.

A Black Water egy tengeralattjárón a CIA fogságába eső ügynök (Van Damme) története, akinek a haverja (Lundgren) segít majd kimászni a slamasztikából. Rendezőről egyelőre nem tudni, a forgatókönyvet viszont az a Chad Law írja., aki olyan zsékategóriás akciófilmeket írt, mint a Van Damme főszereplésével készült 6 Bullets és a Cuba Gooding Jr-ral eladott Hero Wanted vagy The Hit List.